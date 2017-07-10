РАДИОПРОГРАММА ОТ 10 ИЮЛЯ
10.07.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 19 | Автор: Сергей Скляров
• Двор всем на зависть
• Дождливый праздник
• ЗПК банкрот
• Уничтожили 18 игровых автоматов
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Крымский полуостров остается излюбленным местом отдыха для туристов из разных регионов Украины.
В Москве горит торговый центр
Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Идет эвакуация людей из здания. По данным столичного главка МЧС, произошло сильное задымление, передает телеканал РЕН ТВ. На месте работают пожарные.
В НАТО объяснили, что мешает реальным изменениям на Украине
Украинским политикам необходимо избавиться от коррупции для проведения реформ. С таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Его слова передаёт «Пятый канал».
США впервые развернули в Литве комплексы Patriot
США впервые развернули в Литве зенитные комплексы Patriot, это сделано на период учений. Об этом заявили в министерстве обороны республики, сообщает литовский новостной портал 15min.
Siemens подтвердил поставку турбин в Крым
В немецкой компании Siemens подтвердили, что, по крайней мере, две газовые турбины, которые были поставлены в Россию, были перевезены в Крым. Об этом сообщает Reuters.