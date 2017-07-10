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В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЮРИЙ ЛАТУШКИН

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ЮРИЙ ЛАТУШКИН
10.07.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» и слушайте по городскому радио в четверг,
СКОРО ЗИМА

СКОРО ЗИМА
10.07.17 | Главные темы / Cобытия
 Управляющие компании и крупные потребители Железногорска отчитались о
ЛУЧШИЕ СПАСАТЕЛИ

ЛУЧШИЕ СПАСАТЕЛИ
10.07.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
 Железногорская сборная по пожарно-прикладному спорту входит в топ 11 лучших
ФЕСТИВАЛЬ ТРИАТЛОНА

ФЕСТИВАЛЬ ТРИАТЛОНА
10.07.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
 В Железногорске 15 и 16 июля пройдут две центральные гонки сезона по триатлону
ДОЖДЛИВЫЙ ПРАЗДНИК

ДОЖДЛИВЫЙ ПРАЗДНИК
10.07.17 | Главные темы / Cобытия
Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности перенесли

РАДИОПРОГРАММА ОТ 10 ИЮЛЯ

10.07.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 19 | Автор: Сергей Скляров
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