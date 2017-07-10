ФЕСТИВАЛЬ ТРИАТЛОНА

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10.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 42 | Автор: Наталья Кокорина

 В Железногорске 15 и 16 июля пройдут две центральные гонки сезона по триатлону

В соревнованиях примут участие все возрастные категории, профессионалы и физкультурники.

В Красноярскую федерацию триатлона уже поступили заявки из Улан-Удэ, Москвы, Новосибирска, Читы, Омска, Томска, Кемерово, Абакана и других городов и селений.

 Возрастные группы и дистанции

Личные соревнования

Дистанции

Плавание

Велогонка

Бег

Этап Кубка России (мужчины, женщины  1997 г.р. и старше)

 

1500 м

40 км

10 км

Открытое первенство и чемпионат Красноярского края

 

 

 

Юноши, девушки 2003 г.р. и младше;

Юноши, девушки 2000-2002г.р.

300 м

8 км

2 км

Масс старт мужчины и женщины, все возрастные категории

300 м

8 км

2 км

Юниоры и юниорки 1998-1999г.р.

750 м

20 км

5 км

Мужчины и женщины 1987 г.р. и старше (лимит 3ч 00 мин)

 

1500 м

40 км

10 км

Мужчины любители 1987-1983г.р

750 м

20 км

5 км

Мужчины любители 1982-1978г.р.

750 м

20 км

5 км

Мужчины ветераны 1977-1973г.р.

750 м

20 км

5 км

Мужчины ветераны 1972-1968г.р.

750 м

20 км

5 км

Мужчины ветераны 1967-1963г.р.

750 м

20 км

5 км

Мужчины ветераны 1962-1958г.р.

750 м

20 км

5 км

Мужчины ветераны 1957-1953г.р.

750 м

20 км

5 км

Мужчины ветераны 1952-1948г.р.

750 м

20 км

5 км

Мужчины ветераны 1947г.р. и ст.

750 м

20 км

5 км

Мужчины паратриатлон

750 м

20 км

5 км

Женщины любители 1987-1978г.р.

750 м

20 км

5 км

Женщины ветераны 1977-1968г.р.

750 м

20 км

5 км

Женщины ветераны 1967-1958г.р.

750 м

20 км

5 км

Женщины ветераны 1957-1948г.р.

750 м

20 км

5 км

Женщины ветераны 1947 и старше

750 м

20 км

5 км


15 июля – личные соревнования:
8.20 - 8.50 - открытие транзитной зоны;
9.00 – старт на дистанции 0,3-8-2км;
9.20 - 9.50 - открытие транзитной зоны;
9.45 – торжественное открытие соревнований;
10.00 – старт юниоров и юниорок, старт ветеранов и любителей на дистанции 0,75-20-5км;
11.30 - 11.55 - открытие транзитной зоны;
12.00 – старт основной группы мужчин и женщин на дистанции 1,5-40-10км;
12.10 - старт ветеранов и любителей на дистанции 1,5-40-10км;
16.30 – церемония награждения.


Победители и призеры открытого чемпионата и первенства Красноярского края награждаются медалями, дипломами Минспорта Красноярского края, призами спонсоров.

Источник: krastriathlon.ru

Фото:МАУ "КОСС"



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