ФЕСТИВАЛЬ ТРИАТЛОНА

В Железногорске 15 и 16 июля пройдут две центральные гонки сезона по триатлону

В соревнованиях примут участие все возрастные категории, профессионалы и физкультурники.

В Красноярскую федерацию триатлона уже поступили заявки из Улан-Удэ, Москвы, Новосибирска, Читы, Омска, Томска, Кемерово, Абакана и других городов и селений.



Возрастные группы и дистанции

Личные соревнования Дистанции Плавание Велогонка Бег Этап Кубка России (мужчины, женщины 1997 г.р. и старше) 1500 м 40 км 10 км Открытое первенство и чемпионат Красноярского края Юноши, девушки 2003 г.р. и младше; Юноши, девушки 2000-2002г.р. 300 м 8 км 2 км Масс старт мужчины и женщины, все возрастные категории 300 м 8 км 2 км Юниоры и юниорки 1998-1999г.р. 750 м 20 км 5 км Мужчины и женщины 1987 г.р. и старше (лимит 3ч 00 мин) 1500 м 40 км 10 км Мужчины любители 1987-1983г.р 750 м 20 км 5 км Мужчины любители 1982-1978г.р. 750 м 20 км 5 км Мужчины ветераны 1977-1973г.р. 750 м 20 км 5 км Мужчины ветераны 1972-1968г.р. 750 м 20 км 5 км Мужчины ветераны 1967-1963г.р. 750 м 20 км 5 км Мужчины ветераны 1962-1958г.р. 750 м 20 км 5 км Мужчины ветераны 1957-1953г.р. 750 м 20 км 5 км Мужчины ветераны 1952-1948г.р. 750 м 20 км 5 км Мужчины ветераны 1947г.р. и ст. 750 м 20 км 5 км Мужчины паратриатлон 750 м 20 км 5 км Женщины любители 1987-1978г.р. 750 м 20 км 5 км Женщины ветераны 1977-1968г.р. 750 м 20 км 5 км Женщины ветераны 1967-1958г.р. 750 м 20 км 5 км Женщины ветераны 1957-1948г.р. 750 м 20 км 5 км Женщины ветераны 1947 и старше 750 м 20 км 5 км



15 июля – личные соревнования:

8.20 - 8.50 - открытие транзитной зоны;

9.00 – старт на дистанции 0,3-8-2км;

9.20 - 9.50 - открытие транзитной зоны;

9.45 – торжественное открытие соревнований;

10.00 – старт юниоров и юниорок, старт ветеранов и любителей на дистанции 0,75-20-5км;

11.30 - 11.55 - открытие транзитной зоны;

12.00 – старт основной группы мужчин и женщин на дистанции 1,5-40-10км;

12.10 - старт ветеранов и любителей на дистанции 1,5-40-10км;

16.30 – церемония награждения.



Победители и призеры открытого чемпионата и первенства Красноярского края награждаются медалями, дипломами Минспорта Красноярского края, призами спонсоров.

Источник: krastriathlon.ru

Фото:МАУ "КОСС"