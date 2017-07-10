ДОЖДЛИВЫЙ ПРАЗДНИК

Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности перенесли

Об этом сообщили организаторы. Новую дату пообещали назвать позже.

Известно, что соревнования для малышей перенесли на День города. Дети в возрасте от 5 до 12 месяцев смогут принять участие в соревнованиях по «забегу» в ползунках. Им предстоит преодолеть дорожку из мягких матов длиной около 5 метров. Соревнования по забегу в ползунках в Железногорске пройдут уже в четвертый раз.

Для детей постарше, от года до двух, пройдёт Чемпионат по скоростному сбору пирамидки. Ребятишки от 2 до 4 лет могут принять участие в спортивном состязании «Торопыжка» - преодоление мягкой трассы с препятствиями в виде туннеля и барьера на пути, а в финале необходимо попасть мячиком в ведёрко.

Дату остальных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, организаторы пообещали назвать позже.

Фото:Taro-MyMagic.ru