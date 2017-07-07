ДВОР ВСЕМ НА ЗАВИСТЬ!

В Железногорске сегодня стартовал ежегодный смотр-конкурс «Мой двор - территория уюта»

Комиссия, в составе которой эксперты от Совета ветеранов города, посетила первые цветущие дворы участников проекта в поселке Новый Путь.

В этом году в конкурсе зарегистрировано 122 двора и 368 участников, что на 59 человек больше, чем в 2016 году. Оценивать цветоводов Железногорска и поселков ЗАТО будут по нескольким номинациям: «Мой двор - моя забота», «Красиво жить не запретишь», «Лучший палисадник», «Мой нескучный двор».

Комиссия обращает внимание на оформление участков и палисадников, цветочное разнообразие, композиционное решение и дизайн газонов. Отдельно оценивается создание поделок и украшений из подручных материалов и благоустройство двора.

Итоги конкурса «Мой двор-территория уюта» подведут в День рождения Железногорска 29 июля.

Фото Татьяны Зиминой