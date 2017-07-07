ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

Всероссийский день семьи, любви и верности пройдет 8 июля в парке



Площадь у фонтана «Верность»

10.00 · «Скоростной забег в ползунках» - весёлые старты для детей до года.

12.00 · «Торопыжка» - спортивный конкурс для детей в возрасте от 2 до 4 лет.



Аллея творчества

С 17.00 «Свадьба мечты» - тематическая фотозона



Центральная аллея

17.00 Публичная презентация проекта «Цветы любимому городу» «Аппетитный уголок» - интерактивный конкурс на лучший рецепт семейного блюда «Фата, да не та!» - мастер класс по пошиву фаты «Белая ромашка» - мастер – класс из бумаги по изготовлению браслета - ромашки.



17.30 «Мой лайфхак круче!» - конкурс полезных советов от горожан, демонстрация изобретений



Арт – объект «Девочка с голубями»

18.00 Презентация новых объектов проекта «Подари скамью парку!»



Площадь у Главного фонтана

18.00 «На крыльях любви» - концертная программа.



19.00 «Лебединая верность» - ежегодная церемония чествования юбиляров супружеской жизни.



20.30 «Парад невест» - шествие замужних девушек в свадебных платьях. Открывает шествие «Парад малышек».



Пл. Собольки

21.30 Кинопоказ комедии «Любовь и голуби»



Внимание! Из-за ухудшения погодных условий возможны изменения в программе!