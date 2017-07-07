ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
Всероссийский день семьи, любви и верности пройдет 8 июля в парке
Площадь у фонтана «Верность»
10.00 · «Скоростной забег в ползунках» - весёлые старты для детей до года.
12.00 · «Торопыжка» - спортивный конкурс для детей в возрасте от 2 до 4 лет.
Аллея творчества
С 17.00 «Свадьба мечты» - тематическая фотозона
Центральная аллея
17.00 Публичная презентация проекта «Цветы любимому городу» «Аппетитный уголок» - интерактивный конкурс на лучший рецепт семейного блюда «Фата, да не та!» - мастер класс по пошиву фаты «Белая ромашка» - мастер – класс из бумаги по изготовлению браслета - ромашки.
17.30 «Мой лайфхак круче!» - конкурс полезных советов от горожан, демонстрация изобретений
Арт – объект «Девочка с голубями»
18.00 Презентация новых объектов проекта «Подари скамью парку!»
Площадь у Главного фонтана
18.00 «На крыльях любви» - концертная программа.
19.00 «Лебединая верность» - ежегодная церемония чествования юбиляров супружеской жизни.
20.30 «Парад невест» - шествие замужних девушек в свадебных платьях. Открывает шествие «Парад малышек».
Пл. Собольки
21.30 Кинопоказ комедии «Любовь и голуби»
Внимание! Из-за ухудшения погодных условий возможны изменения в программе!
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