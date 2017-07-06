ИЗМЕНЕНИЕ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ

В связи с празднованием Дня города Сосновоборска будет изменена схема движения маршрута № 119

С 11:00 7 июля до 9:00 9 июля при движении из Сосновоборска рейсы будут осуществляться по ул. 9 Пятилетки – ул. Юности – ул. Энтузиастов – ул. Ленинского комсомола – далее по маршруту (закрыто движение по ул. Ленинского комсомола в районе ДК Мечта). Посадка – высадка пассажиров будет осуществляться на остановках общественного транспорта.

Обращаем ваше внимание, что изменение схемы движения автобусов по маршруту № 119 действует только на время ограничения транспортного движения.

По информации МП ПАТП