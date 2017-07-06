ИЗМЕНЕНИЕ СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ
06.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 27 | Автор: Анастасия Совцова
В связи с празднованием Дня города Сосновоборска будет изменена схема движения маршрута № 119
С 11:00 7 июля до 9:00 9 июля при движении из Сосновоборска рейсы будут осуществляться по ул. 9 Пятилетки – ул. Юности – ул. Энтузиастов – ул. Ленинского комсомола – далее по маршруту (закрыто движение по ул. Ленинского комсомола в районе ДК Мечта). Посадка – высадка пассажиров будет осуществляться на остановках общественного транспорта.
Обращаем ваше внимание, что изменение схемы движения автобусов по маршруту № 119 действует только на время ограничения транспортного движения.
По информации МП ПАТП
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