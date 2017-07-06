РАДИОПРОГРАММА ОТ 6 ИЮЛЯ
06.07.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 13 | Автор: Сергей Скляров
В программе - руководитель железногорского территориального агентства ЗАГС ТАТЬЯНА ПИДСТРЕЛА
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Как сообщил исследователь-энтузиаст Валентин Дегтерев сайту телеканала Звезда, якобы следы хвостового стабилизатора от пропавшего лайнера ему удалось найти почти сразу.
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Mercedes московской чиновницы помешал скорой
В Москве чиновница на Mercedes на 15 минут преградила дорогу машине скорой помощи. Расследованием дела занялся Следственный комитет России. Об этом сообщает портал LIFE.
Поклонская опубликовала откровенное видео с Айдингером
Депутат Госдумы Наталья Поклонская составила коллекцию скандальных работ актера Ларса Айдингера. Именно его выбрал режиссер Алексей Учитель на роль Николая II в фильме «Матильда».