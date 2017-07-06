ДА БУДЕТ ПОСТ!
06.07.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 41 | Автор: Наталья Кокорина
На озере в Новом Пути появится круглосуточный полицейский пост
УМВД Железногорска приняло решение о выставлении круглосуточного полицейского поста на озере в Новом Пути.
На протяжении нескольких лет в криминальных сводках фигурирует этот водоем, где в основном отдыхают приезжие.
Точная дата появления полицейского поста не сообщается.
По информации "ГиГ"
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