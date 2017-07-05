КОСМОНАВТЫ НА "ИСС"
Компанию «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» посетили космонавты-испытатели и специалисты ФГБУ «НИИ Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина»
Визит представителей Центра подготовки космонавтов состоялся в рамках их рабочей поездки в Красноярск, организованной для проведения учебной аэрофотосъёмки на территории региона.
На встрече с космонавтами и специалистами ЦПК представители руководства компании «ИСС» рассказали о назначении и перспективах развития спутниковых систем, создаваемых на базе космических аппаратов производства Решетнёвской фирмы, в том числе – обеспечивающих решение задач пилотируемой космонавтики.
В частности, созданные в «ИСС» спутники космической системы ретрансляции «Луч» используются для обмена информацией между российским сегментом Международной космической станции с Центром управления полётами, а также позволяют непрерывно поддерживать связь с транспортными пилотируемыми кораблями «Союз-МС» и грузовыми кораблями «Прогресс-МС».
В ходе визита делегация НИИ ЦПК познакомилась с передовыми технологиями создания и экспериментальной отработки космических аппаратов, которые применяются на спутниковом производстве компании «ИСС».
Источник: iss-reshetnev.ru
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