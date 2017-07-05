НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 4 ИЮЛЯ
05.07.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 48 | Автор: Сергей Скляров
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Первая судмедэкспертиза после ДТП в Подмосковье могла быть проведена с многочисленными нарушениями
Убиты родственники экс-командира ОМОН Таджикистана
ДУШАНБЕ, 5 июл — РИА Новости, Лидия Исамова. Четверо близких родственников экс-командира ОМОН МВД Таджикистана Гулмурода Халимова, примкнувшего в 2015 году к террористической организации «Исламское государство»*, убиты на юге страны…
«Зачем спасать, если все равно умрет»: чиновницу уволили за бессердечие
Сотрудницу Минздрава Астраханской области Анну Любезнову уволили после скандального комментария о бессмысленности лечения местной жительницы, появившегося в интернете от имени чиновницы. Об этом сообщает РИА Новости.
Пескова обескуражил вопрос о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о том, готовится ли Владимир Путин к крепкому рукопожатию с президентом США Дональдом Трампом.
«Иванушку» погубил алкоголь
Директор Гарика Сукачева Алексей Кудинов заявил, что артист жив-здоров и устал опровергать подобные новости, передает сайт kp.ru. В четверг, 29 июня, в одной из московских больниц скончался 47-летний экс-солист «Иванушек».