ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 3 ИЮЛЯ
03.07.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 21 | Автор: Сергей Скляров
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В официальном Твиттере сборной России опубликовано заявление на тему слухов о конфликте в национальной команде.
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Президент США Дональд Трамп во время предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным планирует в первую очередь обсудить ситуации в Сирии и на Украине.
В центре Одессы прогремел взрыв
В центре Одессы при помощи радиоуправляемого взрывного устройства взорван легковой автомобиль. О пострадавших при инциденте не сообщается.