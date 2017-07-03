РАДИОПРОГРАММА ОТ 3 ИЮЛЯ
03.07.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 27 | Автор: Сергей Скляров
• День ГАИ
• Дыши кислородом
• Музыка нас связала
• Изменения ПДД
• Поддержка садоводам
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Завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, сбившей в Подмосковье шестилетнего ребенка, в крови которого позднее был обнаружен алкоголь, передает «Интерфакс».
Опубликовано официальное заявление на тему бунта в сборной РФ
В официальном Твиттере сборной России опубликовано заявление на тему слухов о конфликте в национальной команде.
Экс-глава Минобороны Украины призвал устроить теракты в России
Бывший украинский министр обороны Анатолий Гриценко предложил совершать теракты на территории России.
CNN раскрыл повестку встречи Путина и Трампа
Президент США Дональд Трамп во время предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным планирует в первую очередь обсудить ситуации в Сирии и на Украине.
В центре Одессы прогремел взрыв
В центре Одессы при помощи радиоуправляемого взрывного устройства взорван легковой автомобиль. О пострадавших при инциденте не сообщается.