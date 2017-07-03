ПОИСК ОЧЕВИДЦЕВ

Железногорская полиция обращается к горожанам за помощью в установлении очевидцев происшествия



2 июля около 18 час 30 минут на тротуарной площадке, ведущей в лесной массив от дома 38 по проспекту Курчатова, в ходе конфликта были причинены ножевые ранения 32-х летнему гражданину.

Очевидцами происшествия могли стать водители автомобилей, проезжавших в это время перекресток улиц Курчатова-Королева.

Если у Вас имеются какие-либо сведения по данному происшествию, записи видеорегистраторов, просим позвонить по телефонам 76-58-58, 76-58-35, 76-58-24 или 02.

По данным МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск