ПОИСК ОЧЕВИДЦЕВ

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03.07.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 48 | Автор: Галина Процкая

Железногорская полиция обращается к горожанам за помощью в установлении очевидцев происшествия

2 июля около 18 час 30 минут на тротуарной площадке, ведущей в лесной массив от дома 38 по проспекту Курчатова, в ходе конфликта были причинены ножевые ранения 32-х летнему гражданину.

Очевидцами происшествия могли стать водители автомобилей, проезжавших в это время перекресток улиц Курчатова-Королева.

Если у Вас имеются какие-либо сведения по данному происшествию, записи видеорегистраторов, просим позвонить по телефонам 76-58-58, 76-58-35, 76-58-24 или 02.

По данным МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск



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