ПОИСК ОЧЕВИДЦЕВ
03.07.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 48 | Автор: Галина Процкая
Железногорская полиция обращается к горожанам за помощью в установлении очевидцев происшествия
2 июля около 18 час 30 минут на тротуарной площадке, ведущей в лесной массив от дома 38 по проспекту Курчатова, в ходе конфликта были причинены ножевые ранения 32-х летнему гражданину.
Очевидцами происшествия могли стать водители автомобилей, проезжавших в это время перекресток улиц Курчатова-Королева.
Если у Вас имеются какие-либо сведения по данному происшествию, записи видеорегистраторов, просим позвонить по телефонам 76-58-58, 76-58-35, 76-58-24 или 02.
По данным МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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