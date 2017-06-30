ОТСРОЧЕННЫЙ ПЛАТЕЖ

Корректировку платежа за горячую воду перенесли, как минимум, на месяц, сообщает сайт газеты «Город и Горожане»

Александр Харкевич, директор ГЖКУ, прокомментировал данные в платежках ЖКХ за июнь.

- ГЖКУ взяло тайм-аут на месяц для консультаций по поводу корректировки платы за горячую воду. За это время мы надеемся провести все необходимые консультации, - сообщил Харкевич. - Если в платежках за июнь кто-то из жителей увидит увеличение оплаты за услуги ЖКХ, то необходимо обратиться за разъяснениями в РКЦ. С обещанной корректировкой это точно не связано.

Напомним, железногорцам в начале недели пообещали дополнительную корректировку платежа за горячую воду. На эту тему прошел брифинг в ГЖКУ. В квитанциях за июнь, сказали тогда, появится перерасчет по горячей воде за 2016 год и январь-май 2017. Перерасчет будет произведен по показаниями общедомовых приборов учета, их сравнят с фактической оплатой собственников за этот период.

Если собственники переплатили, будет возврат средств, если недоплатили - доначислят. В отдельных случаях дополнительный счет могут предъявить более 10 тысяч рублей, сообщил тогда Александр Харкевич. ГЖКУ объяснило нововведение не собственной прихотью, а введением с 1 июня 2017 года на территории Красноярского края нормативов расходов на тепловую энергию, используемую для подогрева холодной воды.

Новшество должно коснуться всех без исключения управляющих компаний Железногорска. Почему плату намерены взимать задним числом - за прошедшие полтора года, в ГЖКУ пояснить на брифинге затруднились.

P.S. А наша редакция попросила прокомментировать ситуацию с корректировкой за горячую воду в Железногорске начальника отдела Службы строительного надзора и контроля Красноярского края Евгения Жидкова. На ответ этого ведомства ссылался директор ГЖКУ Александр Харкевич в разговоре с журналистами.

Цитируем выдержку из письма: «В настоящее время на территории Красноярского края норматив на тепловую энергию для нужд горячего водоснабжения, представленного на ОДН, не установлен. Таким образом, распределение объема тепловой энергии для нужд ГВС на ОДН, определенного из показаний общедомового прибора учета нормативом не ограничена. И распределение его в полном объеме не противоречит действующему законодательству до момента установления такого норматива потребления уполномоченным органом государственной власти Красноярского края» . Такое «разъяснение» и стало поводом для ГЖКУ предъявить железногорцам счет за полтора года задним числом.

Начальник отдела Службы строительного надзора и контроля Красноярского края Евгений Жидков пообещал разобраться в проблеме и дать ответ на горячий вопрос.