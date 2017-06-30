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ОТСРОЧЕННЫЙ ПЛАТЕЖ

ОТСРОЧЕННЫЙ ПЛАТЕЖ
30.06.17 | Главные темы / Cобытия
Корректировку платежа за горячую воду перенесли, как минимум, на месяц,
МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА
30.06.17 | Главные темы / Культура
Железногорские певцы и музыканты станут героями клипов композитора Тимура
СТОЛКНУЛИСЬ

СТОЛКНУЛИСЬ "ПАРОВОЗИКОМ"
30.06.17 | Главные темы / Происшествия
Накануне вечером на трассе Железногорск–Красноярск в районе Терентьево
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ- МИХАИЛ КЕУШ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ- МИХАИЛ КЕУШ
30.06.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 3 июля
С ДНЕМ МОЛОДЕЖИ!

С ДНЕМ МОЛОДЕЖИ!
30.06.17 | Главные темы / Cобытия
Поздравление главы ЗАТО Железногорск Вадима Медведева и главы администрации

РАДИОПРОГРАММА ОТ 30 ИЮНЯ

30.06.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 38 | Автор: Сергей Скляров
 Жертва озера
 Глотни "Кислорода"!
 Тушить готов!
 ЕГЭ осилили
 Помоги погорельцам

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