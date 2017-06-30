РАДИОПРОГРАММА ОТ 30 ИЮНЯ
30.06.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 38 | Автор: Сергей Скляров
• Жертва озера
• Глотни "Кислорода"!
• Тушить готов!
• ЕГЭ осилили
• Помоги погорельцам
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Хроники апокалипсиса: в Москве столб убил человека
В Москве в пятницу, 30 июня, в результате урагана на Сигнальном проезде на автомобиль упал столб, один человек погиб.
Российские туристы застряли в Греции
Россиянка Татьяна Родина рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что группа туристов несколько дней не может вылететь из Греции. «Засада на Крите.
Россия отказалась платить взносы в Совет Европы
Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре проинформировал генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Турбьёрна Ягланда о решении России приостановить уплату взноса в бюджет СЕ за…
Вечером Москву ждут 9-балльные пробки
Интернет-сервис «Яндекс» сообщает, что вечерние пробки в Москве в часы пик могут достигнуть 9 баллов.