СТОЛКНУЛИСЬ "ПАРОВОЗИКОМ"
30.06.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 61 | Автор: Татьяна Зимина
На трассе Железногорск – Красноярск столкнулись 7 автомобилей
Накануне вечером в районе поселка Терентьево «паровозиком» столкнулись машины и пассажирский микроавтобус.
Полицейским предстоит выяснить обстоятельства аварии, которая произошла вчера на 16 км автодороги Красноярск—Железногорск.
В ДТП повреждения получили четыре легковых автомобиля и рейсовый микроавтобус.
По предварительным данным, никто не пострадал. Также известно, что в одной из „легковушек“ находились двое несовершеннолетних пассажиров, оба были в детских удерживающих устройствах.
В настоящий момент дети проходят медицинское обследование, в результате которого будет установлено, получили ли они травмы.
Фото Андрея Сенченко
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