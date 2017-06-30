СТОЛКНУЛИСЬ "ПАРОВОЗИКОМ"

На трассе Железногорск – Красноярск столкнулись 7 автомобилей

Накануне вечером в районе поселка Терентьево «паровозиком» столкнулись машины и пассажирский микроавтобус.

Полицейским предстоит выяснить обстоятельства аварии, которая произошла вчера на 16 км автодороги Красноярск—Железногорск.

В ДТП повреждения получили четыре легковых автомобиля и рейсовый микроавтобус.

По предварительным данным, никто не пострадал. Также известно, что в одной из „легковушек“ находились двое несовершеннолетних пассажиров, оба были в детских удерживающих устройствах.

В настоящий момент дети проходят медицинское обследование, в результате которого будет установлено, получили ли они травмы.

Фото Андрея Сенченко