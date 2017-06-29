Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПЕРВАЯ ЖЕРТВА ОЗЕРА

ПЕРВАЯ ЖЕРТВА ОЗЕРА
29.06.17 | Главные темы / Cобытия / Происшествия
На городском озере в Железногорске утонула женщина
ПЛАНКА – ОЛИМПИАДА

ПЛАНКА – ОЛИМПИАДА
29.06.17 | Главные темы / Cобытия
Известный железногорский легкоатлет, член сборной России Артем Макаренко
ОЛИМПИЙСКИЕ ПАТРОНЫ

ОЛИМПИЙСКИЕ ПАТРОНЫ
29.06.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
При поддержке ГХК в Красноярском крае состоялись детские соревнования по
РЕЙДЫ НА ВОДОЕМАХ

РЕЙДЫ НА ВОДОЕМАХ
29.06.17 | Главные темы / Cобытия
Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам проводят
ТЕСТОЕДОВ ОСТАЕТСЯ

ТЕСТОЕДОВ ОСТАЕТСЯ
29.06.17 | Главные темы / Cобытия
По решению Наблюдательного совета «Роскосмоса» Генеральный директор АО «ИСС»

ОЛИМПИЙСКИЕ ПАТРОНЫ

29.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 27 | Автор: Галина Процкая

ГХК ТОП-20: при поддержке ГХК в Красноярском крае состоялись детские соревнования по стендовой стрельбе

Соревнования прошли среди детей по одному из старейших олимпийских видов спорта. Это стало возможным благодаря тому, что на стрелковом стенде ГХК год назад было открыто отделение Детско-юношеской спортивной школы по стендовой стрельбе, где и были подготовлены юные спортсмены. Благодаря гранту ТОП-20 были организованы первые соревнования и обеспечен «тематический» призовой фонд.

Соревнования проходили по регламенту «С1» - для начинающих, но стрельба велась полновесными «олимпийскими патронами». Первые состязания показали, что в следующий раз эти участники смогут стрелять уже и олимпийскую программу.
Тренер детской секции, инженер управления режима и физзащиты ГХК Павел Тюкавкин, который в своё время был кандидатом в олимпийскую сборную СССР по стендовой стрельбе, высоко оценил целеустремленность своих воспитанников:

- Выстрелы, соревнования - это зрелищно, но это только вершина айсберга. А рутина происходит в тире, где мы стреляем зимой. Как они, дети, выдержали, я не знаю, потому что даже неподготовленным взрослым час работать с оружием трудно, - рассказывает Павел Тюкавкин. - Ребята выходили из тира уставшие, бывало, даже сердились. А тренировки постепенно увеличивались по времени, и те, кто проявил характер, дошли до соревнований.

Поздравляем победителей!
Юноши:
1 место - Андрей Поздняков
2 место - Владислав Мельников
3 место - Максим Тунгусов

Девушки:
1 место - Софья Катюшина
2 место - Валерия Макарова
3 место - Дарья Кузнецова

По материалам сайта www.sibghk.ru



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
СОРЕВНОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ

СОРЕВНОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ
21 апреля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске состоялся турнир по стрельбе среди ветеранов ОВД
РАДИОПРОГРАММА ОТ 23 НОЯБРЯ

РАДИОПРОГРАММА ОТ 23 НОЯБРЯ
23 ноября 2016 | Раздел: Аудио / Радиопередачи
• Упразднение Спецстроя • Мошенники обманули железногорца на крупную сумму • Артист театра оперетты победил в "Романсиаде" • Новичок-2016 - соревнования по стендовой стрельбе
СПОРТ-ОБЗОР

СПОРТ-ОБЗОР
6 марта 2009 | Раздел: Спорт
7-8 марта встретятся участники краевых соревнований по лыжным гонкам памяти мастера спорта Г.Б. Проскурнина...
Бронза-на первенстве мира по триатлону!

Бронза-на первенстве мира по триатлону!
16 февраля 2009 | Раздел: Спорт
Железногорец Павел Якимов завоевал бронзовую медаль на первенстве мира по зимнему триатлону. Соревнования состоялись в минувший уик-энд в Австрии...

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Гость Гость, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Пианков, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

На замену «Мистралям»: Россия получит три фрегата
ВМФ России получит отечественную замену французским «Мистралям». К 2025 году планируется закончить строительство двух универсальных десантных корабля типа «Прибой».

Западня в Крыму: как переселенцы с Украины оказались в ловушке
Председатель инициативной группы украинских переселенцев в Севастополе Михаил Барашков заявил о «правовой ловушке», в которой оказались бывшие жители Украины, перебравшиеся в Крым. Об этом сообщает «Независимая газета».

Паблик MDK поглумился над смертью Яковлева
В популярном сообществе MDK в социальной сети в «ВКонтакте» посмеялись над смертью экс-солиста «Иванушки International» Олега Яковлева.

Снова под стражей: Мару Багдасарян отправили под арест
Скандально известную гонщицу, а теперь еще и злостную прогульщицу Мару Багдасарян снова отправили под арест — за уклонение от обязательных работ.

МЧС обратилось с предупреждением к отдыхающим в Крыму
В связи с ожидаемой жарой в МЧС объявили экстренное предупреждение. Температура в районе сорока градусов тепла ожидается 1 и 2 июля.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ХУЛИГАН МАХАЛ ХВОСТОМ ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ! ЗМЕИНОЕ НАШЕСТВИЕ ЦВЕТЫ НА АСФАЛЬТЕ ЗИМА УЖЕ БЛИЗКО

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Июнь 2017 (170)
Май 2017 (159)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (144)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.