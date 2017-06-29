ОЛИМПИЙСКИЕ ПАТРОНЫ
ГХК ТОП-20: при поддержке ГХК в Красноярском крае состоялись детские соревнования по стендовой стрельбе
Соревнования прошли среди детей по одному из старейших олимпийских видов спорта. Это стало возможным благодаря тому, что на стрелковом стенде ГХК год назад было открыто отделение Детско-юношеской спортивной школы по стендовой стрельбе, где и были подготовлены юные спортсмены. Благодаря гранту ТОП-20 были организованы первые соревнования и обеспечен «тематический» призовой фонд.
Соревнования проходили по регламенту «С1» - для начинающих, но стрельба велась полновесными «олимпийскими патронами». Первые состязания показали, что в следующий раз эти участники смогут стрелять уже и олимпийскую программу.
Тренер детской секции, инженер управления режима и физзащиты ГХК Павел Тюкавкин, который в своё время был кандидатом в олимпийскую сборную СССР по стендовой стрельбе, высоко оценил целеустремленность своих воспитанников:
Поздравляем победителей!
Юноши:
1 место - Андрей Поздняков
2 место - Владислав Мельников
3 место - Максим Тунгусов
Девушки:
1 место - Софья Катюшина
2 место - Валерия Макарова
3 место - Дарья Кузнецова
По материалам сайта www.sibghk.ru
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