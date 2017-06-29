ТЕСТОЕДОВ ОСТАЕТСЯ
Наблюдательный совет «Роскосмоса», заседание которого прошло под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, согласовал кадровые решение по руководителям предприятий
Госкорпорация «Роскосмос» рекомендовала на должность нового генерального директора ГКНПЦ имени Хруничева (Москва) Алексея Варочко, сообщает пресс-служба госкорпорации. Сейчас этот пост занимает Андрей Калиновский.
Наблюдательный совет назначил на должность генерального директора АО «Конструкторское бюро «Арсенал» имени М.В. Фрунзе» Александра Мильковского, который до апреля 2014 года исполнял обязанности гендиректора отраслевого института «Роскосмоса» - ЦНИИМАШ.
Свои посты сохранили гендиректор ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина» Ефим Межирицкий; генеральный директор АО «Научно-производственное объединение имени С.А.Лавочкина» (Химки, Московская область) Сергей Лемешевский; генеральный директор АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва» (Железногорск, Красноярский край) Николай Тестоедов; гендиректора АО «Салаватский химический завод» Анатолий Усманов.
Также Набсовет сократил численность членов Правления «Роскосмоса» до 8 человек (первые заместители и заместители генерального директора госкорпорации).
Источник: ria.ru
фото globalwarnews.ru
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