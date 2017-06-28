"ГАСТРОЛЕРОВ" ПРОВЕРЯТ

Сотрудники дорожно-патрульной службы УМВД Железногорска задержали группу мужчин, подозреваемых в совершении имущественных преступлений

В дежурную часть полиции обратилась 71-летняя пенсионерка, ставшая жертвой ограбления. Она пояснила, что к ней в квартиру под видом продавцов пришли четверо мужчин и предложили купить по низкой цене шубу. Когда пожилая женщина достала деньги, один из мужчин их выхватил, после чего злоумышленники скрылись.

Сотрудники уголовного розыска установили очевидцев, запомнивших автомобили, на которых скрылись злоумышленники. Полицейскими была составлена ориентировка на машины и передана всем наружным нарядам.

Патрулируя дорогу вблизи п. Новый путь, наряд ДПС заметил автомобиль с указанными приметами и начал его преследование. Благодаря оперативным действиям полицейских машина была остановлена через несколько минут. Одновременно в городской черте другим экипажем был задержан второй автомобиль.

Подозреваемые были доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Ими оказались жители Ульяновской области. Они незаконно проникли в Железногорск для реализации различных товаров. Полицейские изъяли у них 23 меховых изделия сомнительного качества, денежные средства в сумме более 167 тысяч рублей.

В отношении 20-летнего молодого человека, отобравшего у пенсионерки 70 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

В настоящее время полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории ЗАТО.

Если Вы обладаете какой-либо информацией о противоправной деятельности указанных лиц, сотрудники полиции просят обратиться по телефону 8-(3919)-76-58-58 или 02.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск

фото с сайта 24.мвд.рф