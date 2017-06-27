Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ДОРОГА В СРОК

ДОРОГА В СРОК
27.06.17 | Главные темы / Cобытия
Дорогу на железногорской дамбе отремонтируют к Кубку России по триатлону
РАСКОШЕЛИВАЙТЕСЬ!

РАСКОШЕЛИВАЙТЕСЬ!
27.06.17 | Главные темы / Cобытия
В квитанциях по квартплате за июнь железногорцев ждет перерасчет за горячую воду
В СЕВАСТОПОЛЬ ЗА ПОБЕДОЙ

В СЕВАСТОПОЛЬ ЗА ПОБЕДОЙ
27.06.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
Железногорцы заняли I командное место на межрегиональном турнире по
ВЗЯТОЧНИЦУ - НА ЧИСТУЮ ВОДУ!

ВЗЯТОЧНИЦУ - НА ЧИСТУЮ ВОДУ!
27.06.17 | Главные темы / Происшествия
Прокурор ЗАТО Железногорск направил в суд дело о получении инспектором ГИМС
ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА
27.06.17 | Главные темы / Cобытия
МП «Горэлектросеть» признано победителем краевого смотра-конкурса на лучшую

ДОРОГА В СРОК

27.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 30 | Автор: Галина Процкая

Дорогу на железногорской дамбе отремонтируют к Кубку России по триатлону
Ремонт дороги на дамбе планируется закончить до 15 июля.

Об этом сегодня журналистам рассказал заместитель руководителя главного Управления по физической культуре, спорту и туризму Владимир Мусиенко:

- Глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев заверил, что к началу проведения соревнований будет отремонтирована часть дороги на дамбе. Хорошее дорожное покрытие - залог спортивных достижений участников.

Триатлон - спорт травмоопасный. Недавно значительные травмы получил железногорец Игорь Полянский на Чемпионате Европы. Поэтому, дабы избежать травм при проведении Кубка России, было принято решение отремонтировать дорогу.

Также Владимир Мусиенко отметил, что необходимо дополнить соревнования элементами шоу. Например, провести конкурс «Мисс пляж». Чтобы и зрителям было на что полюбоваться. Еще одним новшеством станет количество дистанций. В 2017 году заготовлены три дистанции, как для любителей, так и профессионалов триатлона.
Напомним, спортсмены сразятся на Кубке России по триатлону в Железногорске 15 июля. В это же время пройдет Первенство Красноярского края и Первенство города, а 16 июля состоится дуатлон.



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
МИЛЛИОНЫ В ДОРОГУ

МИЛЛИОНЫ В ДОРОГУ
20 июля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
На ремонт дороги «Обход г. Железногорск» выделено 43,5 млн рублей
ДОРОГУ ТРИАТЛОНИСТАМ

ДОРОГУ ТРИАТЛОНИСТАМ
8 июля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
16 июля будет перекрыто движение автотранспорта по дамбе 
ДОРОЖНЫЕ РЕМОНТЫ

ДОРОЖНЫЕ РЕМОНТЫ
21 июля 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Дорогу в сады на "косом переезде" и до лагеря «Взлёт» отремонтируют за 8 млн.рублей

"ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ" В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ
7 июля 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт
Железногорск готовится к соревнованиям по триатлону и акватлону

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Гость Гость, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Пианков, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Горожанка, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Парубий назвал сроки вторжения России на Украину
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в ходе пресс-конференции в Киеве заявил, что Россия может вторгнуться на территорию Украины сразу после завершения строительства трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает портал «Обозреватель».

Песков рассказал о планах Путина на G20
Президент России Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч в ходе саммита Большой двадцатки". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Москве затопило полсотни улиц
ГУП «Мосводосток» зарегистрировал 51 заявку о подтоплениях в городе после сильного дождя, который прошел в столице 26 июня.

Боевики ИГ получили «паспорта в рай»
В Сирии в освобожденных от террористов районах Ракки были обнаружены новые «документы» боевиков для пропуска на небеса. Они выглядят как маленькие книжки, которые похожи на зеленые паспорта.

Названы самые больные регионы России
Российские медицинские учреждения в 2016 году выдали около 19,5 млн больничных листов. Чаще всего их получали жители Ярославской, Московской и Тверской областей.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 29 МАЯ ХУЛИГАН МАХАЛ ХВОСТОМ ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ! ЗМЕИНОЕ НАШЕСТВИЕ ЦВЕТЫ НА АСФАЛЬТЕ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Июнь 2017 (152)
Май 2017 (159)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (144)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.