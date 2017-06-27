ДОРОГА В СРОК

Дорогу на железногорской дамбе отремонтируют к Кубку России по триатлону

Ремонт дороги на дамбе планируется закончить до 15 июля.

Об этом сегодня журналистам рассказал заместитель руководителя главного Управления по физической культуре, спорту и туризму Владимир Мусиенко:

- Глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев заверил, что к началу проведения соревнований будет отремонтирована часть дороги на дамбе. Хорошее дорожное покрытие - залог спортивных достижений участников.

Триатлон - спорт травмоопасный. Недавно значительные травмы получил железногорец Игорь Полянский на Чемпионате Европы. Поэтому, дабы избежать травм при проведении Кубка России, было принято решение отремонтировать дорогу.

Также Владимир Мусиенко отметил, что необходимо дополнить соревнования элементами шоу. Например, провести конкурс «Мисс пляж». Чтобы и зрителям было на что полюбоваться. Еще одним новшеством станет количество дистанций. В 2017 году заготовлены три дистанции, как для любителей, так и профессионалов триатлона.

Напомним, спортсмены сразятся на Кубке России по триатлону в Железногорске 15 июля. В это же время пройдет Первенство Красноярского края и Первенство города, а 16 июля состоится дуатлон.