В СЕВАСТОПОЛЬ ЗА ПОБЕДОЙ
27.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 25 | Автор: Галина Процкая
Железногорские гимнастки заняли I командное место на открытом межрегиональном турнире по художественной гимнастике «Севастопольский вальс»
В состав железногорской команды «Непоседы» вошли четыре спортсменки - Валерия Буланкова, Анна Пожаркова, Олеся Злобина и Алина Лепихина. В Крыму они выступали под руководством тренера Елены Краус.
Сейчас соревнования продолжаются, а после окончания турнира наша команда отправится на сборы.
фото с сайта www.admk26.ru
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В Сирии в освобожденных от террористов районах Ракки были обнаружены новые «документы» боевиков для пропуска на небеса. Они выглядят как маленькие книжки, которые похожи на зеленые паспорта.
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