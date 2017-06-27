В СЕВАСТОПОЛЬ ЗА ПОБЕДОЙ

Железногорские гимнастки заняли I командное место на открытом межрегиональном турнире по художественной гимнастике «Севастопольский вальс»

В состав железногорской команды «Непоседы» вошли четыре спортсменки - Валерия Буланкова, Анна Пожаркова, Олеся Злобина и Алина Лепихина. В Крыму они выступали под руководством тренера Елены Краус.

Сейчас соревнования продолжаются, а после окончания турнира наша команда отправится на сборы.

фото с сайта www.admk26.ru