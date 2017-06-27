НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 26 ИЮНЯ
27.06.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 49 | Автор: Сергей Скляров
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Президент России Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч в ходе саммита Большой двадцатки". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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ГУП «Мосводосток» зарегистрировал 51 заявку о подтоплениях в городе после сильного дождя, который прошел в столице 26 июня.
Боевики ИГ получили «паспорта в рай»
В Сирии в освобожденных от террористов районах Ракки были обнаружены новые «документы» боевиков для пропуска на небеса. Они выглядят как маленькие книжки, которые похожи на зеленые паспорта.
Названы самые больные регионы России
Российские медицинские учреждения в 2016 году выдали около 19,5 млн больничных листов. Чаще всего их получали жители Ярославской, Московской и Тверской областей.