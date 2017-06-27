НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 26 ИЮНЯ

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в ходе пресс-конференции в Киеве заявил, что Россия может вторгнуться на территорию Украины сразу после завершения строительства трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает портал «Обозреватель».Президент России Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч в ходе саммита Большой двадцатки". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.ГУП «Мосводосток» зарегистрировал 51 заявку о подтоплениях в городе после сильного дождя, который прошел в столице 26 июня.В Сирии в освобожденных от террористов районах Ракки были обнаружены новые «документы» боевиков для пропуска на небеса. Они выглядят как маленькие книжки, которые похожи на зеленые паспорта.Российские медицинские учреждения в 2016 году выдали около 19,5 млн больничных листов. Чаще всего их получали жители Ярославской, Московской и Тверской областей.