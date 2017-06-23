ПРИЗНАНИЕ ЗА УСПЕХИ

Железногорские выпускники — медалисты сегодня получили награды от ГХК

Награды получила выпускники — медалисты, чьи родители трудятся на комбинате и в "Атом-охране". В корпоративном конкурсе "Признание" в этом году 18 номинантов. Конкурс проходит в четвертый раз и с каждым годом количество выпускников - медалистов растет.

Ребята получили Дипломы в номинации "Наше будущее" и ценные подарки. Родителям, воспитавшим таких целеустремленных, успешных детей, вручили благодарственные письма.

В конкурсе "Признание" руководство ГХК видит стимулирование представителей молодого поколения в их стремлении к новым достижениям и высоко оценивает вклад родителей в развитие личности будущих специалистов.

Фото Татьяны Зиминой