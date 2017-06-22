ПОДРЯДЧИКА ПРОВЕРИЛИ

Сегодня в поселке Первомайском начался ремонт придомовых территорий

В этом году отремонтируют дворы по ул.Малая Садовая, 4 и ул. Поселковая, 49.

Ход работ проверили глава администрации Сергей Пешков, заместитель главы по вопросам ЖКХ Юрий Латушкин и директор МП ГЖКУ Александр Харкевич.

Подрядная организация, которая выиграла конкурс на благоустройство, работает в ЗАТО не первый год.

Напомним, чтобы принять участие в проекте «Формирование комфортной городской среды на 2017 год», жители должны были исправно оплачивать коммунальные услуги. По этой причине некоторые дворы в ЗАТО остались без ремонта.

фото Наталья Булгак