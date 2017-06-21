ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:

-Врач должен получать 76 000 рублей, а медсестра 38 000рублей. Верит ли в это сам руководитель КБ-51 Александр Ломакин, вы узнаете, прочитав его большое интервью нашей газете.

-«Люди здесь добрее, они мне нравятся больше», так считает железногорец Сергей Исаченко, переехавший к нам из Зеленогорска. Бывший зеленогорец провел сравнительный анализ жизни в том и другом городе.

-Специальный корреспондент «ГиГ» Сергей Спартакович отправился на Кубок конфедераций. Он раскритиковал первый матч сборной России, несмотря на ее победу, и написал репортаж .

-Когда повысятся цены на межгород и пригород?

-Будут ли выдавать электронные больничные в Железногорске?

-Когда откроется медиа-школа «ГиГ»?

Читайте газету "Город и Горожане"!