ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:
-Врач должен получать 76 000 рублей, а медсестра 38 000рублей. Верит ли в это сам руководитель КБ-51 Александр Ломакин, вы узнаете, прочитав его большое интервью нашей газете.
-«Люди здесь добрее, они мне нравятся больше», так считает железногорец Сергей Исаченко, переехавший к нам из Зеленогорска. Бывший зеленогорец провел сравнительный анализ жизни в том и другом городе.
-Специальный корреспондент «ГиГ» Сергей Спартакович отправился на Кубок конфедераций. Он раскритиковал первый матч сборной России, несмотря на ее победу, и написал репортаж .
-Когда повысятся цены на межгород и пригород?
-Будут ли выдавать электронные больничные в Железногорске?
-Когда откроется медиа-школа «ГиГ»?
Читайте газету "Город и Горожане"!
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