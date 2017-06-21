РАДИОПРОГРАММА ОТ 20 ИЮНЯ

Петр Порошенко материализовал в Вашингтоне план по урегулированию. Президент Украины Петр Порошенко нанес визит в Вашингтон, формат которого так и остался неясным.Крыму не нужно возобновлять товарооборот с Украиной, где власть враждебно настроена к России, заявил глава госкомитета крымского правительства Заур Смирнов.В Вашингтоне обсуждают возможный ответ на «последние действия России в Сирии», заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон. не уточнив деталей.Дональд Трамп в разговоре об Украине использовал артикль «the». Киевские власти неоднократно просили отказаться от артикля в названии государства. Об этом сообщает The Washington Post.Народный депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук опубликовал на своей странице в Facebook фото, на котором он в окружении полуголых девушек.