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ОПАСНАЯ ТРЯСИНА

ОПАСНАЯ ТРЯСИНА
21.06.17 | Главные темы / Происшествия
12-летний мальчик провалился в горящий торфяник на берегу Есауловки и получил
ВСЕГДА НА СТРАЖЕ

ВСЕГДА НА СТРАЖЕ
21.06.17 | Главные темы / Происшествия
Участковый уполномоченный железногорской полиции раскрыл кражу личного имущества
ОБЗОР ГАЗЕТЫ

ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
21.06.17 | Главные темы / Cобытия / Анонсы
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ДВОРЫ В АСФАЛЬТ

ДВОРЫ В АСФАЛЬТ
20.06.17 | Главные темы / Cобытия
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ПОДКАЧАЛИ С МАТЕМАТИКОЙ

ПОДКАЧАЛИ С МАТЕМАТИКОЙ
20.06.17 | Главные темы / Cобытия
Результаты ЕГЭ по математике железногорских выпускников немного ниже, чем в

РАДИОПРОГРАММА ОТ 20 ИЮНЯ

20.06.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 31 | Автор: Сергей Скляров
 ПАТП повышает тарифы
 ИСС в Париже
 Результаты ЕГЭ
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