ДВОРЫ В АСФАЛЬТ

Железногорцы с завистью смотрят на дворы поселка Подгорный, потому что там уже начался ремонт дворовых территорий

Работы почти на месяц опережают Железногорск.

Напомним, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды на 2017 год» на территории ЗАТО г. Железногорск планировалось провести ремонт 56 дворовых территорий. В ходе конкурсных процедур средства удалось сэкономить. В результате, до конца сезона отремонтируют 73 двора, из них 12 - в Подгорном.



- В ходе аукциона выбран подрядчик СК «Главстрой», он же ремонтировал дворы и в прошлом году. Уже начата работа во всех 12 дворах, это: демонтаж старого асфальтового покрытия, бордюрного камня. Второй этап – установка новых бордюров, третий – укладка асфальтового покрытия сплошным полотном. Закончатся работы 5 июля. - сообщил директор МП ЖКХ п. Подгорный Сергей Коршунов.

фото Натальи Булгак