ПОДКАЧАЛИ С МАТЕМАТИКОЙ
20.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 64 | Автор: Татьяна Зимина
Стали известны результаты ЕГЭ железногорских выпускников по базовой и профильной математике
Они оказались чуть ниже, чем в 2016-м. В этом году обязательные предметы сдавали 376 учеников, базовую математику решали 329 старшеклассников, профильную - 265. Пятеро сдали предмет на двойки. Им предстоит пересдача.
Об итогах экзаменов рассказала главный специалист отдела образования администрации ЗАТО Железногорск Ирина Дерышева.
- Результаты по дополнительным предметам пока неизвестны, но можно сказать, что информатику наши выпускники сдали на достаточно высоком уровне. Ученик гимназии №91 Евгений Бочкарев получил 100 баллов. Что касается математики, то в этом году школьники написали ЕГЭ чуть хуже, чем в 2016 году, но гораздо лучше, чем в 2015 году. Одной из причин таких результатов может быть сложность контрольно-измерительных материалов.
Сейчас идут так называемые резервные дни, экзамены сдают выпускники, пропустившие ЕГЭ или сдавшие их на неудовлетворительную оценку. Результаты ЕГЭ по русскому языку ожидаются 23 июня. Для многих ребят набранное ими количество баллов по обязательному предмету повлияет на поступление в Вузы и даже - на получение аттестата о среднем образовании.
Напомним, выпускные балы для старшеклассников пройдут 24 июня.
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