ВЫПУСКНОЙ ДЛЯ КУРСАНТОВ
20.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Галина Процкая
Выпускники Академии МЧС России простятся с вузом и Железногорском
23 июня на площади Ленина 100 слушателям факультета инженеров пожарной безопасности Академии МЧС вручат погоны лейтенантов внутренней службы.
Пройдет торжественное мероприятие по случаю присвоения им специальных званий - лейтенант внутренней службы. Завершат прощальный вечер закладка памятного камня в Академии МЧС и праздничный салют.
Выпускной в этом году впервые решено провести в Красноярске 24 июня в 12.00 на Площади Победы.
За историю Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России это четвертый выпуск специалистов.
фото с сайта: sibpsa.ru
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