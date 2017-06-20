ВЫПУСКНОЙ ДЛЯ КУРСАНТОВ

Выпускники Академии МЧС России простятся с вузом и Железногорском



23 июня на площади Ленина 100 слушателям факультета инженеров пожарной безопасности Академии МЧС вручат погоны лейтенантов внутренней службы.

Пройдет торжественное мероприятие по случаю присвоения им специальных званий - лейтенант внутренней службы. Завершат прощальный вечер закладка памятного камня в Академии МЧС и праздничный салют.



Выпускной в этом году впервые решено провести в Красноярске 24 июня в 12.00 на Площади Победы.

За историю Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России это четвертый выпуск специалистов.

фото с сайта: sibpsa.ru