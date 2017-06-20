НЕ ПОПАДИСЬ В СЕТИ

Одной из главных проблем Железногорска остаются браконьеры

Об этом сегодня заявил глава администрации Сергей Пешков на комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвященной безопасности отдыха на городских водоемах.

Браконьеры ставят свои сети на городском озере недалеко от пляжных зон, что является реальной угрозой для отдыхающих. Не исключено, что запутавшийся в сетях может утонуть. Сергей Пешков поручил Рыбнадзору проверять зоны отдыха и озеро и выявлять указанные нарушения.

В ходе совещания обсудили и вопрос усиления проверок зон отдыха. Сегодня на пляже дежурят только спасатели КБУ. Планируется, что в дальнейшем проверки будут проводиться совместно с полицейскими. На пляжную зону ограничат доступ для машин и квадроциклов.

Замглавы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин отметил, что купальный сезон в Железногорске проходит без происшествий. Показатели воды хорошие. Зоны отдыха на 60 лет ВЛКСМ, в поселках Подгорный и Новый Путь комиссией приняты.

Фото: Uranbator.ru