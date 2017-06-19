К БРОНЗЕ БОСИКОМ

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19.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 3 | Автор: Галина Процкая

Железногорец завоевал бронзу на чемпионате Европы по триатлону в Австрии

Железногорец Дмитрий Полянский пробежал босиком эстафету на чемпионате Европы по триатлону и выиграл бронзу.

Об этом он сообщил в своем Инстаграме.

"Так как совсем недавно эстафету включили в Олимпийские игры, ценность этой медали очень возросла! Пришлось даже рискнуть пробежать босиком на своем этапе, чтобы нивелировать отставания от группы отрыва!) Всегда хотел попробовать это сделать, чтобы не тратить время на одевание кроссовок".

В личной гонке россиянин Полянский занял 10 место, уступив победителю 50 секунд. После плавания братья Полянские были среди лидеров, но на велоэтапе значительно уступили соперникам и наверстать отставание в беге уже не смогли.



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