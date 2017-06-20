Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ДРУЖНО НА ПОКОС!

ДРУЖНО НА ПОКОС!
20.06.17 | Главные темы / Cобытия
Городской конкурс косарей «Зелёные гонки» пройдет 27 июня в парке культуры 
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ БЕРДОУСОВ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ БЕРДОУСОВ
20.06.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» в четверг, 22 июня
КОШМАРНЫЕ КОТЛЕТКИ

КОШМАРНЫЕ КОТЛЕТКИ
20.06.17 | Главные темы / Cобытия
В магазинах Красноярского края продают котлеты, в которых обнаружены
ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЕТ

ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЕТ
20.06.17 | Главные темы / Cобытия
МП "ПАТП" информирует о повышении тарифа в пригородных и междугородних
ВЫПУСКНОЙ ДЛЯ КУРСАНТОВ

ВЫПУСКНОЙ ДЛЯ КУРСАНТОВ
20.06.17 | Главные темы / Cобытия
23 июня выпускники Академии МЧС России простятся с вузом и Железногорском

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 15 ИЮНЯ

16.06.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 45 | Автор: Сергей Скляров



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ПРОГРАММА

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 25 ИЮНЯ
25 июня 2015 | Раздел: Главные темы / Телепередачи
ПРОГРАММА

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 18 ИЮНЯ
18 июня 2015 | Раздел: Видео / Телепередачи
ПРОГРАММА

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 11 ИЮНЯ
11 июня 2015 | Раздел: Видео / Телепередачи
ПРОГРАММА

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 4 ИЮНЯ
5 июня 2015 | Раздел: Видео / Телепередачи

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Пианков, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Горожанка, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Марина, в новости: ХУЛИГАН МАХАЛ ХВОСТОМ
Вольдемар, в новости: "ПИТЕР" ПРЕОБРАЗИТСЯ
Неравнодушный, в новости: НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!
Неравнодушный, в новости: НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Минтруда предложило график выходных и праздников на 2018 год
Минтруда представило для обсуждения проект графика выходных и праздничных дней на 2018 г. Как отмечает ТАСС, если график будет утвержден, то после первых майских праздников будет двухдневная рабочая неделя…

Владелица отеля в Крыму назвала причины оттока туристов
Владелица крымского отеля «Вилла Онейро» Светлана Русь заявила, что туристы не хотят ехать в Крым из-за «нереально дорогих билетов». Об этом сообщает «Дождь».

По секрету: кто кормит Грозный, портрет из «лихих 90-х»
Раскрываем для вас «секреты» в подборке деловой прессы: «Нас называли оккупантами» Как российские компании работают на Украине Ритейл по-кавказски Как федеральные сети выходят в Чечню, кто кормит и одевает Грозный…

Трагедия на Ладоге: детей искали всю ночь
Более шести часов прошло с момента поступления информации, что пятеро подростков перевернулись в лодке на Ладожском озере.

Найден секретный склад нацистов
Недалеко от столицы Аргентины Буэнос-Айреса полиция обнаружила секретный склад нацисткой атрибутики — самый большой в истории южноамериканской страны. Об этом сообщает Associated Press.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 29 МАЯ ХУЛИГАН МАХАЛ ХВОСТОМ НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ! ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ СВЕЖЕЕ ЛЕТО С ЦВЕТЫ НА АСФАЛЬТЕ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Июнь 2017 (108)
Май 2017 (159)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (144)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.