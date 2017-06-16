РАДИОПРОГРАММА ОТ 16 ИЮНЯ
16.06.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 27 | Автор: Сергей Скляров
• День медика
• Стройка эконом-жилья идёт по плану
• ИСС тестирует "Благовест"
• Читальные залы под открытым небом
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Генпрокуратура начала проверки после жалоб Путину
Генеральная прокуратура России начала проверки нарушений после «прямой линии» с президентом страны Владимиром Путиным, о которых главе государства рассказали россияне, сообщает пресс-служба ведомства.
Авианосец США Gerald R. Ford оказался небоеспособен
Новейший авианосец Gerald R. Ford, который обошелся США в 13 миллиардов долларов и был передан американским ВМС 31 мая, оказался небоеспособен.
В Казахстане запретят ношение никаба и паранджи
Власти Казахстана намерены запретить ношение никаба и паранджи в общественных местах и принять меры для защиты прав неверующих.
Миллиардер закрыл «свободу и справедливость» в США своей яхтой
Российский бизнесмен Евгений Швидлер закрыл своей яхтой вид на статую Свободы. Об этом сообщает New York Informer. Высота судна олигарха достигает 112 метров.