РАДИОПРОГРАММА ОТ 16 ИЮНЯ

Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался в пятницу в возрасте 87 лет у себя дома в Людвигсхафене, сообщает Focus.Генеральная прокуратура России начала проверки нарушений после «прямой линии» с президентом страны Владимиром Путиным, о которых главе государства рассказали россияне, сообщает пресс-служба ведомства.Новейший авианосец Gerald R. Ford, который обошелся США в 13 миллиардов долларов и был передан американским ВМС 31 мая, оказался небоеспособен.Власти Казахстана намерены запретить ношение никаба и паранджи в общественных местах и принять меры для защиты прав неверующих.Российский бизнесмен Евгений Швидлер закрыл своей яхтой вид на статую Свободы. Об этом сообщает New York Informer. Высота судна олигарха достигает 112 метров.