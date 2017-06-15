НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 14 ИЮНЯ
15.06.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 39 | Автор: Сергей Скляров
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Глава Ставропольского края подал в отставку после критики Путина
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров после «прямой линии» президента РФ Владимира Путина подал в отставку. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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Антициклон принесет потепление в Москву в предстоящие субботу и воскресенье. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ. Конец рабочей недели будет прохладным и дождливым.
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Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» рассказал о своих внуках. Трансляцию мероприятия провел «Первый канал». Президента попросили назвать имена его внуков и их возраст, но он отказался.