ПОПАЛАСЬ НА КРЮЧОК
Полиция Железногорск разыскивает злоумышленников, обманувших пожилую женщину на 50 тысяч рублей
В дежурную часть обратилась 79-летняя местная жительница, которая рассказала о звонке от неизвестного, сообщившего что ее сын попал в ДТП. Мужчина потребовал перевести 50 тысяч рублей для того, чтобы избежать уголовной ответственности. Доверчивая женщина перевела деньги злоумышленнику на указанный им номер сотового телефона. После чего пенсионерка связалась с сыном и выяснила, что с ним все в порядке.
По данному факту сотрудниками УМВД России по ЗАТО Железногорск возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Стражи порядка рекомендуют гражданам поговорить со своими пожилыми родственниками и предупредить о возможных случаях мошенничества. Если вам на телефон поступил подобный звонок, прежде всего, позвоните своим знакомым, родственникам и убедитесь, все ли с ними в порядке и обязательно обратитесь в полицию. Не сообщайте незнакомцам свои персональные данные, реквизиты счетов или банковских карт, пин-коды, домашние адреса и другую личную информацию; не торопитесь предпринимать действия по инструкциям неизвестных людей.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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