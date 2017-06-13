ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ

Железногорский хоспис вновь проведет «Прогулки с онкологом»

Железногорский хоспис планирует проведение публичных лекций и бесед в рамках проекта «Прогулки с онкологом-2017», как и в прошлом году, в городском парке.

В июле специалисты Красноярского краевого клинического онкологического диспансера проведут лекции о профилактике рака для всех желающих.

На берегу городского озера самой природой созданы условия для обсуждения проблем, связанных со здоровьем, а также релаксации и медитации.

В проекте «Прогулки с онкологом» Железногорский хоспис поддержали двенадцать партнеров, среди которых: Красноярский краевой онкодиспансер, Клиническая больница №51, Парк культуры и отдыха.

Надо отметить что врачи Красноярского онкодиспансера, как и в прошлом году, примут участие в проекте на добровольных началах. Врачи будут приезжать в наш город после своей основной работы и делать свое благородное дело во благо горожан безвозмездно. При определении тематики встреч организаторы исходили из рекомендаций врачей-онкологов нашей поликлиники.

6 июля Шумбасов Максим Александрович, заведующий онкохирургическим дневным стационаром Красноярского краевого онкодиспансера.

«Рак молочной железы»

13 июля Тоначева Ольга Геннадьевна, заведующая отделением онкоурологической хирургии Красноярского краевого онкодиспансера

«Онкологические заболевания мочеполовой системы. Ранняя диагностика и профилактика».

20 июля Семёнов Эдуард Васильевич, врач-онколог Красноярского краевого онкодиспансера

«Профилактика онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта»

27 июля Модестов Андрей Арсеньевич, главный врач Красноярского краевого онкодиспансера

«Внутренние и внешние факторы, влияющие на появление злокачественных новообразований и их профилактика»

Сбор желающих у фонтана на центральной аллее. Начало встреч по четвергам в 18:30.

Фото: Knedlick.ru