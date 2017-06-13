ОБУЧЕНИЕ СПАСЕНИЮ

В Железногорске открылся летний военно-спортивный лагерь "Спасатель" на базе Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России

Накануне в Академии стартовал первый сезон профильного лагеря пожарно-спасательной тематики для детей от 7 до 14 лет.

Юные спасатели не знают отдыха. С самого утра они тренируются, учатся оказанию первой помощи пострадавшим, стреляют и практикуют строевую подготовку.

Для 50-ти юных железногорцев в течение 18 дней доступны все тренировочные объекты вуза, в том числе бассейн и ледовая арена, изучать основы первой помощи, знакомиться со строевой подготовкой, специалисты вуза научат их безопасному поведению в быту и действиям в экстренных ситуациях. Обучают детей профессиональные инструкторы.

Военно-спортивный лагерь «Спасатель» будет работать в Академии три сезона в течение всего лета.

Фото Натальи Булгак