ОБУЧЕНИЕ СПАСЕНИЮ
В Железногорске открылся летний военно-спортивный лагерь "Спасатель" на базе Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России
Накануне в Академии стартовал первый сезон профильного лагеря пожарно-спасательной тематики для детей от 7 до 14 лет.
Юные спасатели не знают отдыха. С самого утра они тренируются, учатся оказанию первой помощи пострадавшим, стреляют и практикуют строевую подготовку.
Для 50-ти юных железногорцев в течение 18 дней доступны все тренировочные объекты вуза, в том числе бассейн и ледовая арена, изучать основы первой помощи, знакомиться со строевой подготовкой, специалисты вуза научат их безопасному поведению в быту и действиям в экстренных ситуациях. Обучают детей профессиональные инструкторы.
Военно-спортивный лагерь «Спасатель» будет работать в Академии три сезона в течение всего лета.
Фото Натальи Булгак
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