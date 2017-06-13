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ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ

ПРОГУЛКИ С ОНКОЛОГОМ
13.06.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорский хоспис вновь проведет «Прогулки с онкологом»
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ТАТЬЯНА КУЗНЕЦОВА
13.06.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 15 июня 
ОБУЧЕНИЕ СПАСЕНИЮ

ОБУЧЕНИЕ СПАСЕНИЮ
13.06.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске стартовал летний военно-спортивный лагерь "Спасатель" 
ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
13.06.17 | Главные темы / Cобытия
Звание «Почётный гражданин ЗАТО Железногорск» присвоено генеральному директору
ДОРОГА К ХРАМУ

ДОРОГА К ХРАМУ
13.06.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорцы стали участниками общегородского Крестного хода в Красноярске 

РАДИОПРОГРАММА ОТ 13 ИЮНЯ

13.06.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 39 | Автор: Сергей Скляров
 Я - гражданин России
 Николай Тестоедов - почётный гражданин Железногорска
 Открытые ворота в детских садах
 "Азбука безопасности" для малышей

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ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
16 июня 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Виктору Соколову присвоено звание «Почётный гражданин ЗАТО Железногорск»
НАЗВАН КАНДИДАТ

НАЗВАН КАНДИДАТ
15 июня 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Прошло заседание комиссии по присвоению звания «Почётный гражданин ЗАТО Железногорск» 
Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ!

Я - ГРАЖДАНИН РОССИИ!
7 июня 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В День России в парке культуры состоится торжественное вручение паспортов 

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