"ПИТЕР" ПРЕОБРАЗИТСЯ
Дизайн-проект Ленинградского бульвара, который появится в Железногорске, утвержден
Проект благоустройства территории за ТД «Михайловский» прошел согласование в министерстве строительства Красноярского края и передан в железногорский УКС.
Уже объявлен конкурс среди подрядных организаций. Победитель займется выполнением всех работ. Отметим, на благоустройство территории за ТД «Михайловский» выделено 15 миллионов рублей из местного бюджета.
Проект благоустройства включает в себя ремонтные работы около Центра Досуга. По задумке дизайнеров здесь появится современный детский городок, который будет установлен на безопасном покрытии. Также будет отремонтирована пешеходная аллея, где установят качающиеся лавочки и сделают освещение.
Возле спорткомплекса «Дельфин» установят уличные тренажеры и детские городки. Кроме того, ремонтные работы продолжатся на спуске к городскому озеру. Там проведут демонтаж тротуара, а МП "Горэлектросеть" займется ремонтом уличного освещения. На спуске появятся торшеры, которые будут освещать пешеходную дорожку в вечернее время.
Работы, по словам главного архитектора города Сергея Добролюбова, планируется завершить к октябрю. По его словам, будет отремонтировано асфальтовое покрытие напротив ТД «Михайловский», где торчит арматура, а также расположенная сбоку здания магазина подпорная стена. Сделают это за счет других средств.
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