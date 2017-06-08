ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 8 ИЮНЯ
08.06.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 47 | Автор: Сергей Скляров
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Названа стоимость визового режима с РФ для Украины
Бюджет Украины потеряет от введения визового режима с Россией 1,5 — 2 миллиарда гривен (57,5 — 75 миллионов долларов).
Госдеп ответил на слова Пескова о хакерских атаках США на РФ
Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт в четверг назвала «пропагандой» заявления властей РФ о почти ежедневных хакерских атаках с территории США. «Это меня не удивляет. Думаю, это пропаганда.
Может ли Тимошенко вновь оказаться за решеткой
Власти Украины начали очередную атаку на бывшего премьер-министра страны и лидера оппозиционной партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко.
Украина готова ввести визы с Россией
Глава МИД Украины Павел Климкин заявляет, что ведомство готово выполнить процедуры, связанные с введением визового режима с Россией, если такое решение будет принято.