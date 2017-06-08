ОКОННЫЙ АФЕРИСТ
08.06.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 54 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного под предлогом ремонтных работ
В полицию обратилась 82-летняя горожанка и сообщила о том, что стала жертвой преступления. Сотрудники полиции установили, что подозреваемый предложил пенсионерке помощь в установке окон, заявительница передала ему 20 тысяч рублей, однако мужчина ремонтные работы не произвел и деньги гражданке не вернул. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан.
В отношении ранее судимого, неработающего злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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Официальный представитель госдепартамента США Хизер Науэрт в четверг назвала «пропагандой» заявления властей РФ о почти ежедневных хакерских атаках с территории США. «Это меня не удивляет. Думаю, это пропаганда.
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