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В Железногорске 82-летняя женщина лишилась денег, отдав их мошеннику за

ОКОННЫЙ АФЕРИСТ

08.06.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 54 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного под предлогом ремонтных работ

В полицию обратилась 82-летняя горожанка и сообщила о том, что стала жертвой преступления. Сотрудники полиции установили, что подозреваемый предложил пенсионерке помощь в установке окон, заявительница передала ему 20 тысяч рублей, однако мужчина ремонтные работы не произвел и деньги гражданке не вернул. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан.

В отношении ранее судимого, неработающего злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск



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