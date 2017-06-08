ОКОННЫЙ АФЕРИСТ

В Железногорске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного под предлогом ремонтных работ



В полицию обратилась 82-летняя горожанка и сообщила о том, что стала жертвой преступления. Сотрудники полиции установили, что подозреваемый предложил пенсионерке помощь в установке окон, заявительница передала ему 20 тысяч рублей, однако мужчина ремонтные работы не произвел и деньги гражданке не вернул. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан.



В отношении ранее судимого, неработающего злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.



По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск