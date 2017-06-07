СТРОЙКА ЗАКОНСЕРВИРОВАНА?
07.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 111 | Автор: Наталья Кокорина
Железногорские дольщики могут остаться без квартир
Жители Железногорска, вложившие деньги в долевое строительство дома на Ленинградском проспекте, 26, могут остаться без квартир: работы на объекте остановлены, а сам он законсервирован. Об этом Newslab.ru рассказали пострадавшие горожане.
«Я каждый день прохожу мимо этой стройки и вижу, что там почти неделю ничего не делается, — рассказывает один из дольщиков, пожелав остаться неназванным, — а в последние дни даже сторож пропал, и можно ходить прямо через стройплощадку».
В компании «Экономжилстрой», которая и строит этот дом, комментировать ситуацию отказались, сославшись на отсутствие секретаря.
«Стройка на Ленинградском действительно законсервирована, — рассказал заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Кулеш. — Я сам, пытаясь разобраться в ситуации, присутствовал при этом процессе».
По информации Кулеша, застройщику («Экономжилстрой»), не хватило денег, чтобы заплатить подрядчику (компании «Культбытстрой»).
«На сегодняшний день в этом доме продано порядка 30% квартир, — говорит Кулеш, — и вырученных денег не хватило, чтобы рассчитаться с подрядчиком: речь идет примерно о 200 млн рублей».
Усугубляет ситуацию то, что дом строится по федеральной программе «Жилье для российской семьи», исполнение которой контролируется на уровне регионального Министерства строительства. Однако пока никаких шагов по разрешению ситуации чиновники не предприняли.
По информации Newslab.ru
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