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Глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев провел совещание о повышении надежности и экономической эффективности системы теплоснабжения города и поселков



В совещании принял участие Советник губернатора края Анатолий Матюшенко, руководство администрации, руководители муниципальных и градообразующих предприятий, а также поставщики тепловой энергии.



Напомним, в Железногорске 220 км тепловых сетей, несколько котельных, которые отапливают поселки ЗАТО. В 2010-2011 г.г. произошел переход от тепла, которое появлялось в результате работы ядерного реактора, на новую схему теплоснабжения за счет угольной и мазутных котельных.





- В начале переходного периода все проблемы взял на себя Горно-химический комбинат. Главный вопрос на первом этапе - обеспечить Железногорск надежным теплоснабжением. В настоящее время технологические задачи решены, система работает. Управление главным теплоисточником, ЖТЭЦ, осуществляет краевое предприятие «КРАСЭКО». Сейчас идет второй этап - повышение экономической эффективности, укрепление надежности и снижение тарифа, который за два года удалось снизить на 19 процентов, - отметил Глава ЗАТО Вадим Медведев. - Мы должны найти решения, которые обеспечат эффективную жизнь всех предприятий и будут защищать интересы железногорцев в долгосрочной перспективе.



В настоящее время задолженность перед «Гортеплоэнерго», неплатежи потребителей составляют около 800 млн рублей, из них порядка 600 млн долги населения. Для всех управляющих компаний города поставлена задача активизировать работу с должниками за поставленное тепло.



На совещании принят ряд решений, которые позволят общими усилиями работать над повышением экономической эффективности всей системы теплоснабжения. В ближайшее время будет подписано соглашение об информационном обмене, что позволит всем участникам видеть работу друг друга.

На предприятии «Гортеплоэнерго» будет проведет независимый аудит в целях формирования плана по снижению затрат. В Железногорске будет сформирована рабочая группа с участием «КРАСЭКО» по подготовке предложений о реструктуризации задолженности. Выводы и предложения будут проработаны со специалистами Региональной энергетической комиссии и представлены в Министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края, сообщает муниципальный портал.