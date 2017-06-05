АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ
Глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев провел совещание о повышении надежности и экономической эффективности системы теплоснабжения города и поселков
В совещании принял участие Советник губернатора края Анатолий Матюшенко, руководство администрации, руководители муниципальных и градообразующих предприятий, а также поставщики тепловой энергии.
Напомним, в Железногорске 220 км тепловых сетей, несколько котельных, которые отапливают поселки ЗАТО. В 2010-2011 г.г. произошел переход от тепла, которое появлялось в результате работы ядерного реактора, на новую схему теплоснабжения за счет угольной и мазутных котельных.
В настоящее время задолженность перед «Гортеплоэнерго», неплатежи потребителей составляют около 800 млн рублей, из них порядка 600 млн долги населения. Для всех управляющих компаний города поставлена задача активизировать работу с должниками за поставленное тепло.
На совещании принят ряд решений, которые позволят общими усилиями работать над повышением экономической эффективности всей системы теплоснабжения. В ближайшее время будет подписано соглашение об информационном обмене, что позволит всем участникам видеть работу друг друга.
На предприятии «Гортеплоэнерго» будет проведет независимый аудит в целях формирования плана по снижению затрат. В Железногорске будет сформирована рабочая группа с участием «КРАСЭКО» по подготовке предложений о реструктуризации задолженности. Выводы и предложения будут проработаны со специалистами Региональной энергетической комиссии и представлены в Министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края, сообщает муниципальный портал.
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Черногория в понедельник официально станет страной-членом НАТО. Церемония вступления в Североатлантический альянс пройдет в здании Госдепартамента США. Таким образом, Черногория станет 29-м союзником НАТО.
Наина Ельцина предложила считать 90-е годы святыми
Наина Ельцина выступила с предложением считать 1990-е годы святыми. С такими словами вдова первого президента России Бориса Ельцина выступила во время презентации своей книги «Личная жизнь».
Жители Сочи оценили поведение мэра на детском празднике
На YouTube появилось видео, на котором жители Сочи оценивают скандал вокруг выступления мэра города Анатолия Пахомова на торжественном открытии новой детской площадки.
NI рассказал о советском «убийце танков»
Советский «убийца танков» РПГ-7 до сих пор пользуется большим спросом во всем мире, а его «преемники» делают российскую пехоту опасным соперником для бронетехники потенциального противника, считает обозреватель журнала National Interest…
Смолов забил первый гол в матче с Венгрией
На 20-й минуте встречи нападающий сборной России Федор Смолов открыл счет в товарищеском матче против Венгрии.