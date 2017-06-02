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НАГРАДЫ ТАЛАНТАМ

02.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 33 | Автор: Татьяна Зимина

Железногорцы стали победителями краевого фестиваля «Таланты без границ»  2017 года 

Награждение победителей краевого фестиваля «Таланты без границ» и праздничный гала-концерт прошел в красноярском Дворце пионеров. На его сцену выходили детские хоровые и танцевальные коллективы, солисты-инструменталисты, юные мастера прикладного творчества со всего края, вышедшие в финал по результатам зонального отбора. 

От Железногорска за почетными наградами приехали несколько коллективов: Дворца творчества детей и молодежи, городских школ и дошкольных учреждений. После церемонии награждения юные дарования выступили на сцене с праздничным концертом, посвященном Дню защиты детей. Каждого юного артиста, после концерта, ожидал вкусный подарок – мороженное и шоколад.

Победители от Железногорска стали:

Дворец творчества детей и молодежи: 

старшая группа ансамбля «Сибирята», руководитель Л.А. Колюжная - лауреаты 3 степени в номинации «Ансамбль. Народно-стилизованный танец» 

группа «Кудесники» ансамбля «Сибирята», руководитель Е.С. Иванов  - лауреаты 1 степени в номинации «Ансамбль. Народно-стилизованный танец» 

младший хор,  руководитель О.М.Цурикова, концертмейстер  О.А. Епифанова  - лауреаты 2 степени в номинации  «Хор.Академический вокал» 7-12 лет 

группа «Пацаны» вокально-эстрадной студии «Берег детства», руководитель Н.П. Левашов  -  лауреаты 1 степени в номинации  «Эстрадный вокал»

дуэт «ПолМира»  детского сада  №24 «Орлёнок»  - лауреаты 1 степени в номинации «Вокал. Ансамбли. Академический вокал»

фольклорная студия «Завалинка»  и  Дмитрий Чертищев (гармонь) школы №90, руководитель Е.В. Попкова, концертмейстер Ю.К.Агеев, 

стали дважды лауреатами 1 степени в номинации «Народные инструменты. Солисты-инструменталисты» 

в номинации «Декоративно – прикладное искусство» 11-14 лет  победителем стала коллективная работа «Железногорской школы –интернат» . 

Творческий фестиваль «Таланты без границ» проводит министерство образования Красноярского края и ежегодно собирает под своим флагом несколько сотен творчески одаренных детей региона. Цель фестиваля-  создать общее краевое культурно-образовательное пространство с позитивным содержанием, выявить одаренных детей, сформировать у участников общечеловеческие ценности.

 

 

 

 

фото Татьяна Зимина

 

 



 

 



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