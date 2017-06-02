НАГРАДЫ ТАЛАНТАМ

Железногорцы стали победителями краевого фестиваля «Таланты без границ» 2017 года

Награждение победителей краевого фестиваля «Таланты без границ» и праздничный гала-концерт прошел в красноярском Дворце пионеров. На его сцену выходили детские хоровые и танцевальные коллективы, солисты-инструменталисты, юные мастера прикладного творчества со всего края, вышедшие в финал по результатам зонального отбора.

От Железногорска за почетными наградами приехали несколько коллективов: Дворца творчества детей и молодежи, городских школ и дошкольных учреждений. После церемонии награждения юные дарования выступили на сцене с праздничным концертом, посвященном Дню защиты детей. Каждого юного артиста, после концерта, ожидал вкусный подарок – мороженное и шоколад.

Победители от Железногорска стали:

Дворец творчества детей и молодежи:

старшая группа ансамбля «Сибирята», руководитель Л.А. Колюжная - лауреаты 3 степени в номинации «Ансамбль. Народно-стилизованный танец»

группа «Кудесники» ансамбля «Сибирята», руководитель Е.С. Иванов - лауреаты 1 степени в номинации «Ансамбль. Народно-стилизованный танец»

младший хор, руководитель О.М.Цурикова, концертмейстер О.А. Епифанова - лауреаты 2 степени в номинации «Хор.Академический вокал» 7-12 лет

группа «Пацаны» вокально-эстрадной студии «Берег детства», руководитель Н.П. Левашов - лауреаты 1 степени в номинации «Эстрадный вокал»

дуэт «ПолМира» детского сада №24 «Орлёнок» - лауреаты 1 степени в номинации «Вокал. Ансамбли. Академический вокал»

фольклорная студия «Завалинка» и Дмитрий Чертищев (гармонь) школы №90, руководитель Е.В. Попкова, концертмейстер Ю.К.Агеев,

стали дважды лауреатами 1 степени в номинации «Народные инструменты. Солисты-инструменталисты»

в номинации «Декоративно – прикладное искусство» 11-14 лет победителем стала коллективная работа «Железногорской школы –интернат» .

Творческий фестиваль «Таланты без границ» проводит министерство образования Красноярского края и ежегодно собирает под своим флагом несколько сотен творчески одаренных детей региона. Цель фестиваля- создать общее краевое культурно-образовательное пространство с позитивным содержанием, выявить одаренных детей, сформировать у участников общечеловеческие ценности.

фото Татьяна Зимина









