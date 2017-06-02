В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ —ИРИНА ИВАНОВА
02.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Татьяна Зимина
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 5 июня
Лето, здоровье, «Орбита»! Что включает в себя оздоровительная компания в загородном лагере Железногорска? Чем отдых в «Орбите» отличается от других лагерей? Какой педагогический состав отвечает за досуговую и образовательную деятельность детей?
На эти и другие вопросы в прямом эфире ответит директор оздоровительного лагеря «Орбита» Ирина Иванова.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 5 июня, в 12.30.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30.
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