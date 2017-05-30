Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
НАСТОЯЩИЙ БРИЛЛИАНТ 

НАСТОЯЩИЙ БРИЛЛИАНТ 
30.05.17 | Главные темы / Cобытия
«Бриллиантовая невеста» Железногорска Вероника Шеленкова попала в тройку
ШКОЛЫ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

ШКОЛЫ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
30.05.17 | Главные темы / Cобытия
Видеонаблюдение появится во всех муниципальных школах Железногорска
РЕМОНТ В РАЗГАРЕ

РЕМОНТ В РАЗГАРЕ
30.05.17 | Главные темы / Cобытия
Ремонт баскетбольной площадки на стадионе «Труд» идёт полным ходом
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ИРИНА КИСЛОВА

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ИРИНА КИСЛОВА
30.05.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 1 июня 
ДЕРЖИТЕСЬ, КЛЕЩИ!

ДЕРЖИТЕСЬ, КЛЕЩИ!
29.05.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске сегодня начали обрабатывать территорию от клещей

НАСТОЯЩИЙ БРИЛЛИАНТ 

30.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 21 | Автор: Анна Тищук

«Бриллиантовая невеста» Железногорска Вероника Шеленкова попала в тройку победителей всероссийского финала 


Какой должна быть «Бриллиантовая невеста»? На этот вопрос в Железногорске ответили 22 апреля на финальном шоу с одноименным названием «Бриллиантовая невеста Железногорска 2016». 
 
Умная, талантливая, творческая, бесспорно очаровательная работница Горно-химического комбината Вероника Шеленкова по праву заслужила свой бриллиантовый титул. А ведь шла на конкурс не за победой, а за новыми эмоциями, признается она. 

«Шла за ярким событием в жизни, которое потом буду вспоминать. Кто-то хочет титул, кто-то хочет подарок, а кто-то просто выступить на сцене. А я пошла просто за эмоциями, за интересной жизнью и новыми людьми. И этот проект – огромная возможность получить все это», - говорит Вероника. 

Хрупкая нежная девушка с добрым взглядом успешно совмещает в себе качества настоящей женщины и поистине мужскую профессию. Вероника - инженер дозиметрического контроля отдела радиационной безопасности. Окончив Томский политех, по распределению вернулась в Железногорск. И ни на секунду не пожалела. 

Сейчас Вероника заканчивает аспирантуру, поэтому участвовать в конкурсе решилась не сразу, рассказывает победительница. 
«Мы с мужем увидели афишу конкурса «Бриллиантовая невеста», где говорилось о том, что набирают участниц. Я тогда ему сказала: «Представляешь, поучаствую и выиграю!». Это была шутка, о разговоре забыла. А через некоторое время мне позвонил ведущий нашей свадьбы и сказал - тебе должно понравиться. И я подала заявку». 

Пройдя множество мастер-классов, получив массу эмоций, Вероника была полностью готова к своему главному дню — железногорскому финалу. А помогали ей в этом ее мама, муж и даже преподаватель родной 91 гимназии. Именно с ней Вероника придумала признание в любви, которое покорило сердца жюри и зрителей. Вероника стала победительницей железногорского конкурса, а потом отправилась на финальное шоу в Пермь. Среди 22-ух участниц завоевала почетное третье место и титул «Серебряной невесты 2016 года».  

«В момент награждения в Перми у меня не было вселенского счастья. Осознание пришло позже, что среди 22-ух участниц я попала в тройку лидеров. А потом, когда мне стали звонить железногорцы, поздравлять и писать, я поняла, что все получилось» - делится эмоциями Вероника.
Вот такая она — наша бриллиантовая Вероника. И пусть среди конкурсанток выбирают одну победительницу, каждая участница всегда остается самой лучшей для своего супруга. 
фото предоставлены Вероникой Шеленковой


Нравится 1





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
НАША СЕРЕБРЯНАЯ НЕВЕСТА

НАША СЕРЕБРЯНАЯ НЕВЕСТА
16 мая 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Железногорка Вероника Шеленкова стала "Серебряной невестой России".
НЕВЕСТА ЛУЧШЕ ВСЕХ!

НЕВЕСТА ЛУЧШЕ ВСЕХ!
24 апреля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
 Железногорцы выбрали "Бриллиантовую невесту" 2016 года
БРИЛЛИАНТОВАЯ НЕВЕСТА

БРИЛЛИАНТОВАЯ НЕВЕСТА
27 апреля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске выберут главную невесту
БРИЛЛИАНТОВАЯ НЕВЕСТА-2015

БРИЛЛИАНТОВАЯ НЕВЕСТА-2015
8 декабря 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Жительницы Железногорска смогут принять участие в региональном отборочном туре X Всероссийского фестиваля невест 
афина

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Феликс, в новости: АВТОХАМА К ОТВЕТУ!
Феликс, в новости: АВТОХАМА К ОТВЕТУ!
Феликс, в новости: ПОЗОР ВАНДАЛАМ!
Феликс, в новости: СТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
Ямки, в новости: ГОРЯЧАЯ ПОРА

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

В Москве ограбили Центробанк
В Москве на Ленинском проспекте из здания Центробанка неизвестный вынес более 11 миллионов рублей. Преступник скрылся с места преступления.

Обзор зарубежных СМИ: Как Россия вербует агентов через бойцовские клубы
Зачем Макрону была нужна встреча с Путиным Новый президент Франции Эммануэль Макрон воспользовался встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы сформировать свой собственный образ как лидера.

Леди — вперёд. Манеры Путина сравнили с хамством Трампа
Журналисты обратили внимание на манеры Владимира Путина во время его визита во Францию. У входа в Российский духовно-культурный центр в Париже президент вежливо пропустил женщин вперёд себя.

В Киеве застрелен экс-директор «Укрспирта»
Во вторник, 30 мая, в Дарницком районе Киева выстрелом в спину был убит бывший исполняющий обязанности директора «Укрспирта» Виктор Панков. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на неназванные источники.

Защита Навального попросила вызвать в суд Медведева
Защита оппозиционера Алексея Навального в суде по иску миллиардера Алишера Усманова заявила ходатайство о вызове премьер-министра Дмитрия Медведева в качестве свидетеля. Об этом политик написал в Twitter.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТПРАЗДНОВАЛИ ПЕРВОМАЙ НА СУД ОБЩЕСТВЕННОСТИ ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 29 МАЯ СВЕЖЕЕ ЛЕТО С ГОРОД БЕЗ СВЯЗИ  АВТОХАМА К ОТВЕТУ!

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Май 2017 (146)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (144)
Декабрь 2016 (169)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.