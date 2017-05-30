НАСТОЯЩИЙ БРИЛЛИАНТ

«Бриллиантовая невеста» Железногорска Вероника Шеленкова попала в тройку победителей всероссийского финала



Какой должна быть «Бриллиантовая невеста»? На этот вопрос в Железногорске ответили 22 апреля на финальном шоу с одноименным названием «Бриллиантовая невеста Железногорска 2016».



Умная, талантливая, творческая, бесспорно очаровательная работница Горно-химического комбината Вероника Шеленкова по праву заслужила свой бриллиантовый титул. А ведь шла на конкурс не за победой, а за новыми эмоциями, признается она.



«Шла за ярким событием в жизни, которое потом буду вспоминать. Кто-то хочет титул, кто-то хочет подарок, а кто-то просто выступить на сцене. А я пошла просто за эмоциями, за интересной жизнью и новыми людьми. И этот проект – огромная возможность получить все это», - говорит Вероника.

Хрупкая нежная девушка с добрым взглядом успешно совмещает в себе качества настоящей женщины и поистине мужскую профессию. Вероника - инженер дозиметрического контроля отдела радиационной безопасности. Окончив Томский политех, по распределению вернулась в Железногорск. И ни на секунду не пожалела. Хрупкая нежная девушка с добрым взглядом успешно совмещает в себе качества настоящей женщины и поистине мужскую профессию. Вероника - инженер дозиметрического контроля отдела радиационной безопасности. Окончив Томский политех, по распределению вернулась в Железногорск. И ни на секунду не пожалела.



Сейчас Вероника заканчивает аспирантуру, поэтому участвовать в конкурсе решилась не сразу, рассказывает победительница.

«Мы с мужем увидели афишу конкурса «Бриллиантовая невеста», где говорилось о том, что набирают участниц. Я тогда ему сказала: «Представляешь, поучаствую и выиграю!». Это была шутка, о разговоре забыла. А через некоторое время мне позвонил ведущий нашей свадьбы и сказал - тебе должно понравиться. И я подала заявку». Сейчас Вероника заканчивает аспирантуру, поэтому участвовать в конкурсе решилась не сразу, рассказывает победительница.



Пройдя множество мастер-классов, получив массу эмоций, Вероника была полностью готова к своему главному дню — железногорскому финалу. А помогали ей в этом ее мама, муж и даже преподаватель родной 91 гимназии. Именно с ней Вероника придумала признание в любви, которое покорило сердца жюри и зрителей. Вероника стала победительницей железногорского конкурса, а потом отправилась на финальное шоу в Пермь. Среди 22-ух участниц завоевала почетное третье место и титул «Серебряной невесты 2016 года».



«В момент награждения в Перми у меня не было вселенского счастья. Осознание пришло позже, что среди 22-ух участниц я попала в тройку лидеров. А потом, когда мне стали звонить железногорцы, поздравлять и писать, я поняла, что все получилось» - делится эмоциями Вероника.

Вот такая она — наша бриллиантовая Вероника. И пусть среди конкурсанток выбирают одну победительницу, каждая участница всегда остается самой лучшей для своего супруга.

фото предоставлены Вероникой Шеленковой