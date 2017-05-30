ШКОЛЫ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
30.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 26 | Автор: Галина Процкая
Видеонаблюдение появится во всех муниципальных школах Железногорска
За счет городского бюджета камеры будут установлены во всех 14 школах.
Схема расположения оборудования согласована с силовыми структурами. Видеонаблюдение будет осуществляться по периметру и внутри зданий, а записи будут храниться несколько дней.
В дальнейшем работа по установке систем видеонаблюдения будет в городе продолжена. В планах установить камеры в учреждениях дошкольного и дополнительно образования Железногорска, сообщает муниципальный портал.
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