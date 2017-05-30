ШКОЛЫ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

Видеонаблюдение появится во всех муниципальных школах Железногорска



За счет городского бюджета камеры будут установлены во всех 14 школах.

Схема расположения оборудования согласована с силовыми структурами. Видеонаблюдение будет осуществляться по периметру и внутри зданий, а записи будут храниться несколько дней.

В дальнейшем работа по установке систем видеонаблюдения будет в городе продолжена. В планах установить камеры в учреждениях дошкольного и дополнительно образования Железногорска, сообщает муниципальный портал.