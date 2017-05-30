Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
НАСТОЯЩИЙ БРИЛЛИАНТ 

НАСТОЯЩИЙ БРИЛЛИАНТ 
30.05.17 | Главные темы / Cобытия
«Бриллиантовая невеста» Железногорска Вероника Шеленкова попала в тройку
ШКОЛЫ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

ШКОЛЫ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
30.05.17 | Главные темы / Cобытия
Видеонаблюдение появится во всех муниципальных школах Железногорска
РЕМОНТ В РАЗГАРЕ

РЕМОНТ В РАЗГАРЕ
30.05.17 | Главные темы / Cобытия
Ремонт баскетбольной площадки на стадионе «Труд» идёт полным ходом
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ИРИНА КИСЛОВА

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ИРИНА КИСЛОВА
30.05.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 1 июня 
ДЕРЖИТЕСЬ, КЛЕЩИ!

ДЕРЖИТЕСЬ, КЛЕЩИ!
29.05.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске сегодня начали обрабатывать территорию от клещей

ШКОЛЫ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ

30.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 26 | Автор: Галина Процкая

Видеонаблюдение появится во всех муниципальных школах Железногорска

За счет городского бюджета камеры будут установлены во всех 14 школах.

Схема расположения оборудования согласована с силовыми структурами. Видеонаблюдение будет осуществляться по периметру и внутри зданий, а записи будут храниться несколько дней.

В дальнейшем работа по установке систем видеонаблюдения будет в городе продолжена. В планах установить камеры в учреждениях дошкольного и дополнительно образования Железногорска, сообщает муниципальный портал.



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ВИДЕОКАМЕРЫ ТЕСТИРУЮТ

ВИДЕОКАМЕРЫ ТЕСТИРУЮТ
16 мая 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Красноярском крае тестируют системы видеонаблюдения перед стартом ЕГЭ
НОВЫЕ ОКНА В ШКОЛАХ

НОВЫЕ ОКНА В ШКОЛАХ
19 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Глава Железногорска проверил, как в образовательных учреждениях проходит замена окон.
ШКОЛЫ НА КОНТРОЛЕ

ШКОЛЫ НА КОНТРОЛЕ
5 февраля 2014 | Раздел: Cобытия
••• После ЧП в Москве в школах Железногорска начались проверки безопасности
В ГОРОДЕ ПОЯВИЛОСЬ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

В ГОРОДЕ ПОЯВИЛОСЬ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
13 января 2010 | Раздел: Cобытия
••• Завершены работы по строительству сети оповещения. Сеть позволяет вести видеонаблюдение на улицах города. Сотрудники УВД продемонстрировали первые результаты  ее использования.
афина

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Феликс, в новости: АВТОХАМА К ОТВЕТУ!
Феликс, в новости: АВТОХАМА К ОТВЕТУ!
Феликс, в новости: ПОЗОР ВАНДАЛАМ!
Феликс, в новости: СТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
Ямки, в новости: ГОРЯЧАЯ ПОРА

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

В Москве ограбили Центробанк
В Москве на Ленинском проспекте из здания Центробанка неизвестный вынес более 11 миллионов рублей. Преступник скрылся с места преступления.

Обзор зарубежных СМИ: Как Россия вербует агентов через бойцовские клубы
Зачем Макрону была нужна встреча с Путиным Новый президент Франции Эммануэль Макрон воспользовался встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы сформировать свой собственный образ как лидера.

Леди — вперёд. Манеры Путина сравнили с хамством Трампа
Журналисты обратили внимание на манеры Владимира Путина во время его визита во Францию. У входа в Российский духовно-культурный центр в Париже президент вежливо пропустил женщин вперёд себя.

В Киеве застрелен экс-директор «Укрспирта»
Во вторник, 30 мая, в Дарницком районе Киева выстрелом в спину был убит бывший исполняющий обязанности директора «Укрспирта» Виктор Панков. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на неназванные источники.

Защита Навального попросила вызвать в суд Медведева
Защита оппозиционера Алексея Навального в суде по иску миллиардера Алишера Усманова заявила ходатайство о вызове премьер-министра Дмитрия Медведева в качестве свидетеля. Об этом политик написал в Twitter.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТПРАЗДНОВАЛИ ПЕРВОМАЙ НА СУД ОБЩЕСТВЕННОСТИ ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 29 МАЯ СВЕЖЕЕ ЛЕТО С ГОРОД БЕЗ СВЯЗИ  АВТОХАМА К ОТВЕТУ!

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Май 2017 (146)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (144)
Декабрь 2016 (169)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.