НА ПОКЛОН К ФЕОДОРУ ТОМСКОМУ
Воспитанники Воскресной школы Собора Михаила Архангела совершают паломничество в Свято-Никольский монастырь в Томской епархии
В духовной поездке учащихся сопровождает директор Воскресной школы "Отрада", регент церковного хора матушка Татьяна Кизюн.
С детьми отправились в паломничество родители и наставники школы. Настоятель собора протоиерей отец Анатолий перед поездкой благословил путешествующих.
Свято-Никольская женская обитель находится в селе Могочино на реке Обь. Железногорские паломники участвуют в монастырских богослужениях, поклонились святыням монастыря и чудотворным иконам.
Также юные паломники посетили старинный Богородице-Алексиевский мужской монастырь.
Главной святыней обители являются мощи святого праведного старца Феодора Томского. В конце этой недели паломники возвратятся в родной город.
Фото travel-tomsk.ru
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