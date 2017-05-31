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НА ПОКЛОН К ФЕОДОРУ ТОМСКОМУ

31.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 44 | Автор: Галина Процкая

Воспитанники Воскресной школы Собора Михаила Архангела совершают паломничество в Свято-Никольский монастырь в Томской епархии
В духовной поездке учащихся сопровождает директор Воскресной школы "Отрада", регент церковного хора матушка Татьяна Кизюн.

С детьми отправились в паломничество родители и наставники школы. Настоятель собора протоиерей отец Анатолий перед поездкой благословил путешествующих. 

Свято-Никольская женская обитель находится в селе Могочино на реке Обь. Железногорские паломники участвуют в монастырских богослужениях, поклонились святыням монастыря и чудотворным иконам.

Также юные паломники посетили старинный Богородице-Алексиевский мужской монастырь.

Главной святыней обители являются мощи святого праведного старца Феодора Томского. В конце этой недели паломники возвратятся в родной город.

Фото travel-tomsk.ru 



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