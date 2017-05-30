В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ИРИНА КИСЛОВА

Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 1 июня



Проведите праздник День защиты детей в парке! Какие сюрпризы и открытия ждут железногорских ребятишек в этот замечательный день? Об этом расскажет директор ПкиО Ирина Кислова. А еще она поделится своими идеями, которые собирается воплотить в этом и следующем году.



Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в четверг, 1 июня, в 12.30. И слушайте по городскому радио в этот же день в записи в 13.20.



Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.