В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ИРИНА КИСЛОВА
30.05.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 29 | Автор: Галина Процкая
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 1 июня
Проведите праздник День защиты детей в парке! Какие сюрпризы и открытия ждут железногорских ребятишек в этот замечательный день? Об этом расскажет директор ПкиО Ирина Кислова. А еще она поделится своими идеями, которые собирается воплотить в этом и следующем году.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в сетях ГТС в четверг, 1 июня, в 12.30. И слушайте по городскому радио в этот же день в записи в 13.20.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону — 766-200. Повтор программы на канале «Мир-24» в 20.20.
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