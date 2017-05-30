К ПОКЛОННОМУ КРЕСТУ
28 мая, накануне Дня защиты детей и в честь празднования Дня славянской письменности в Красноярске состоялся детский Крестный хо
Шествие возглавил Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Крестный ход прошел от памятника святителю Луке у Архиерейского дома по проспекту Мира, улицам Каратанова и Карла Маркса до поклонного креста на Стрелке.
Основную колонну составили священнослужители Красноярской епархии, воспитанники воскресных школ, их родители и наставники, жители окрестных городов и поселков, детско-юношеский духовный хор «София», члены епархиальной дружины разведчиков «Мангазея» и детской организации «Братство православных следопытов».
Во время крестного хода во главе колонны казаки Енисейского войскового казачьего общества несли большую икону святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, ко дню памяти которых приурочен День славянской письменности и культуры.
У поклонного креста на месте возрождаемого Богородице-Рождественского кафедрального собора на Стрелке Владыка Пантелеимон возглавил молебен святым Кириллу и Мефодию, после чего обратился к юным участникам шествия с Архипастырским словом.
фото Красноярской епархии
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